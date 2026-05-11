La People in Red Barcelona convierte el MNAC en una gran alfombra roja solidaria con Maribel Verdú, Serrat y Carla Simón

Barcelona se ha vuelto a vestir de rojo este lunes para celebrar una de las grandes citas solidarias y sociales del año. La gala People in Red Barcelona 2026 ha transformado el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en una pasarela de celebridades del mundo del cine, el deporte, la política, el periodismo, la moda, así como 'influencers', artistas y personalidades de entidades filantrópicas con un objetivo claro: recaudar fondos para la investigación de las enfermedades infecciosas impulsada por la Fundación Lucha contra las Infecciones del doctor Bonaventura Clotet.

Durante la cena de gala se han logrado recaudar 838.769 euros para luchar contra las enfermedades infecciosas, en un evento que ha reunido a casi 800 personas.

La alfombra roja ha arrancado puntual desde el balcón monumental del museo, frente a las fuentes de Montjuïc y, como ya es tradición, ha mezclado rostros históricos de la cultura catalana con nuevas generaciones de actores, creadores digitales y figuras televisivas. Una de las más esperadas ha sido Maribel Verdú, que ha acaparado 'flashes' con un estilismo sofisticado y elegante, seguida de Judit Mascó, siempre fiel a la cita benéfica, y de Verónica Blume y Laura Ponte, dos de las modelos más admiradas de la noche.

Martina Klein, Maribel Verdú y Àlex Corretja, sonrientes a su llegada a la fiesta. / Marc Asensio / EPC

Judit Mascó, en el 'photocall' de la 16ª gala solidaria People in Red Barcelona. / Marc Asensio / EPC

'Photocall' VIP

También han desfilado por el 'photocall' nombres ilustres, como Joan Manuel Serrat, que no suele fallar a la llamada de su amigo Clotet, esta vez acompañado de su esposa, Candela Tiffon; por supuesto el actor Marc Clotet junto a su mujer, Natalia Sánchez, la también actriz Cristina Brondo, la cineasta Carla Simón y la intérprete Manuela Vellés, además de rostros televisivos como Sílvia Abril y Toni Acosta, encargadas de conducir la gala. Entre bromas y abrazos, ambas han reivindicado "la importancia de seguir apostando por la investigación científica".

Aina Clotet, Bonaventura Clotet, Marc Clotet y Natàlia Sanchez, en la alfombra roja de la gala People in Red Barcelona. / Marc Asensio / EPC

El evento ha vuelto a reunir a buena parte de la sociedad barcelonesa. Por la escalinata del MNAC han pasado también el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el expresident Artur Mas y el exalcalde Xavier Trias.

Joan Manel Serrat y Òscar Camps, junto al doctor Bonaventura Clotet, y más invitados a la gala, en el MNAC. / Marc Asensio / EPC

Moda, música y deporte

La mezcla entre glamur clásico y 'cultura influencer' ha vuelto a ser uno de los sellos de identidad de la gala. 'Influencers' como Paula Gonu, Ángela Mármol, Núria Casas, Miranda Makaroff o Julieta Padrós han convivido con DJ, como Sita Abellán, deportistas como Mireia Belmonte, David Ferrer, Gemma Mengual y Thiago Alcántara, mientras diseñadores como Palomo Spain, Juan Avellaneda, Ze García o Rita Miller han aportado el componente 'fashion' a la velada.

El dúo Amaral (Eva Amaral y Juan Aguirre), a su llegada a la fiesta, poco antes de ofrecer un concierto en el MNAC para los asistentes a la gala solidaria de Clotet. / Marc Asensio / EPC

Audie Norris, exjugador del Barça de baloncesto, junto al extenista y embajador de la gala Àlex Corretja. / Marc Asensio / EPC

Primer Premio Solidario

Este año, por primera vez, se ha entregado el Premio Solidario People in Red Barcelona, creado para reconocer a personas, proyectos o iniciativas que contribuyen de manera ejemplar a la salud comunitaria, a la sensibilización social ya la promoción de la investigación científica. Además, el premio es una escultura del escultor internacional Jaume Plensa, 'Love Hope', quien le ha dado de forma altruista a la Fundación.

El galardón ha recaído en Eduardo Casanova, cineasta, actor y creador, reconocido por su mirada singular y valiente en proyectos como 'Silencio' o 'Sidosa'. Este año, además, ha hecho público que convive con el VIH. Aunque no ha podido recoger en persona el premio, "por motivos de salud", el actor ha mandado un vídeo de agredecimiento.

Amaral y Joan Dausà, la banda sonora

El cantautor catalán Joan Dausà ha dado la bienvenida a los invitados con su hit 'Welcome to my party' y antes de cenar ha ofrecido la segunda canción de la noche 'Jo mai mai'.

Por otro lado, el dúo de Zaragoza Amaral ha interpretado temas míticos como 'Cómo Hablar', 'El Universo Sobre Mí', 'Dolce Vita' y 'Cuando Sube la Marea'.

, presidida por el Dr. Bonaventura Clotet, en el MNAC. / Marc Asensio / EPC

Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO, en la gala People in Red Barcelona. / Marc Asensio / EPC

Los embajadores de la gala, la pareja formada por Martina Klein y Àlex Corretja, han ejercido una vez más de anfitriones emocionales de una noche que ha combinado exclusividad y compromiso social. "Cada año demostramos que Barcelona sabe implicarse", han comentado durante el cóctel previo a la cena diseñada por el chef Nandu Jubany.

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El artista y grafitero TV BOY, de espaldas, entre los invitados habituales a la gala. / Marc Asensio / EPC

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Carlota Pi, CEO de Holaluz; el doctor Bonaventura Clotet; Iulene Servent, subdirectora del 'Sport', y Joan Vehils, director del 'Sport'. / Marc Asensio / EPC

Finalmente, el DJ Fede Sardà y el premiado coctelero Manel Vehí de Boia nit Events han hecho disfrutar al conjunto de asistentes con una excelente música y cócteles, respectivamente.