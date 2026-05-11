La People in Red Barcelona convierte el MNAC en una gran alfombra roja solidaria con Maribel Verdú, Serrat y Carla Simón

Barcelona se ha vuelto a vestir de rojo este lunes para celebrar una de las grandes citas solidarias y sociales del año. La gala People in Red Barcelona 2026 ha transformado el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en una pasarela de celebridades del mundo del cine, el deporte, la política, el periodismo, la moda, así como 'influencers', artistas y personalidades de entidades filantrópicas con un objetivo claro: recaudar fondos para la investigación de las enfermedades infecciosas impulsada por la Fundación Lucha contra las Infecciones del doctor Bonaventura Clotet.

La alfombra roja ha arrancado puntual desde el balcón monumental del museo, frente a las fuentes de Montjuïc y, como ya es tradición, ha mezclado rostros históricos de la cultura catalana con nuevas generaciones de actores, creadores digitales y figuras televisivas. Una de las más esperadas ha sido Maribel Verdú, que ha acaparado 'flashes' con un estilismo sofisticado y elegante, seguida de Judit Mascó, siempre fiel a la cita benéfica, y de Verónica Blume y Laura Ponte, dos de las modelos más admiradas de la noche.

Judit Mascó, en el 'photocall' de la 16ª gala solidaria People in Red Barcelona. / Marc Asensio / EPC

'Photocall' VIP

También han desfilado por el 'photocall' nombres ilustres, como Joan Manuel Serrat, que no suele fallar a la llamada de su amigo Clotet, esta vez acompañado de su esposa, Candela Tiffon; por supuesto el actor Marc Clotet junto a su mujer, Natalia Sánchez, la también actriz Cristina Brondo, la cineasta Carla Simón y la intérprete Manuela Vellés, además de rostros televisivos como Sílvia Abril y Toni Acosta, encargadas de conducir la gala. Entre bromas y abrazos, ambas han reivindicado "la importancia de seguir apostando por la investigación científica".

Aina Clotet, Bonaventura Clotet, Marc Clotet y Natàlia Sanchez, en la alfombra roja de la gala People in Red Barcelona. / Marc Asensio / EPC

El evento ha vuelto a reunir a buena parte de la sociedad barcelonesa. Por la escalinata del MNAC han pasado también el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el expresident Artur Mas y el exalcalde Xavier Trias.

Joan Manel Serrat y Òscar Camps, junto al doctor Bonaventura Clotet, y más invitados a la gala, en el MNAC. / Marc Asensio / EPC

Moda, música y deporte

La mezcla entre glamur clásico y 'cultura influencer' ha vuelto a ser uno de los sellos de identidad de la gala. 'Influencers' como Paula Gonu, Ángela Mármol, Núria Casas, Miranda Makaroff o Julieta Padrós han convivido con DJ, como Sita Abellán, deportistas como Mireia Belmonte, David Ferrer, Gemma Mengual y Thiago Alcántara, mientras diseñadores como Palomo Spain, Juan Avellaneda, Ze García o Rita Miller han aportado el componente 'fashion' a la velada.

Los embajadores de la gala, la pareja formada por Martina Klein y Àlex Corretja, han ejercido una vez más de anfitriones emocionales de una noche que ha combinado exclusividad y compromiso social. "Cada año demostramos que Barcelona sabe implicarse", han comentado durante el cóctel previo a la cena diseñada por el chef Nandu Jubany.

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En esta ocasión la música también ha tenido un papel protagonista, con las actuaciones de Amaral -el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre- y del cantautor Joan Dausà, que han puesto la banda sonora a una gala que ya se ha consolidado como la gran cita solidaria del calendario social catalán.