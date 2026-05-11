¿Cuándo es el festival de Eurovisión? Fechas y dónde ver las semifinales y final en Viena

El festival de Eurovisión siempre se ve inmerso en polémicas, pero la edición de este año es una de las más destacadas por la cantidad de países que han decidido no participar. Es el caso de España, que se retiró en diciembre por la participación de Israel en el certamen. De esta manera RTVE, que retransmite la gala anualmente, no la emitirá en esta ocasión como protesta contra la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, de mantener a Israel en el concurso.

Es la primera vez desde su entrada en 1961 que España no participa en el festival, hecho que es aún más impactante teniendo en cuenta que se trata de uno de los países del 'Big Five' ("Los cinco grandes"), es decir, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, es una de las nacionalidades que no debe competir en las semifinales, ya que tienen pase directo a la final. Al boicot del estado español se han sumado Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, reduciendo la cifra final de participantes a 35 países.

Dado que RTVE no emitirá la edición, la única manera de ver el programa desde España es a través del canal de Youtube de Eurovisión, que emitirá tanto las dos semifinales como la final del certamen.

La primera semifinal con Israel

Mañana, 12 de mayo, inicia la primera semifinal de la 70ª edición de Eurovisión. Moldavia será el país encargado de abrir la gala con ‘Viva, Moldova!’ de Satoshi y actuarán otros países como Croacia, Portugal o el protagonista inevitable de la edición, Israel.

El jueves 14 se llevará a cabo la celebración de la segunda semifinal del certamen, dónde competirán países como Bulgaria, Suiza, Dinamarca o Ucrania, entre otros.

Por último, la final del festival de la canción será el sábado 16 de mayo, en el estadio Wiener Stadthalle de Viena (Austria), durante horario habitual del certamen, es decir, a las 21 h, hora española.