España será País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027

España será País Invitado de Honor en la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará en la capital argentina entre abril y mayo de 2027.

El anuncio ha tenido lugar al cierre de la edición de este año, en un acto en el que han participado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, el presidente de la Fundación El Libro, organizadora de la feria, Christian Rainone, y el embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una de las mayores ferias de América Latina, que recibe de media alrededor de 1,4 millones de visitantes. Se trata de una feria mixta, profesional y de público, organizada por la Fundación El Libro.

Aunque hasta este año, la FIL de Buenos Aires siempre había elegido a ciudades como invitadas de honor a su feria, con ocasión de su 50 edición, han realizado cambios y, de ahora en adelante, serán países los invitados de honor. Perú lo ha sido este año y España tendrá ese reconocimiento en la próxima edición.

Coincidiendo con la celebración del centenario de la Generación del 27, sus autores y el exilio que muchos de ellos vivieron tendrán un lugar destacado en el programa de actividades de España como invitada a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Este próximo mes de septiembre España será también País Invitado de Honor en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo, en Brasil. El pasado enero fue País Foco en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, en India y, el octubre pasado, la Feria Internacional del Libro de Nueva York, en Estados Unidos, contó con presencia del Ministerio.

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Con respecto a la presencia en América Latina, España también fue País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Guatemala, en julio de 2025, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, en abril de 2025, y, en 2024, lo fue en la Feria Internacional del Libro de Panamá y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México.