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Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares por uso no autorizado de su imagen

La artista acusa a la empresa de usar su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación

Imagen de archivo de Dua Lipa en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026 tras la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

Imagen de archivo de Dua Lipa en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026 tras la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). / NINA PROMMER / EFE

EFE

EFE

Seúl
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La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado, según medios estadounidenses.

En la demanda, presentada según reportó el domingo la revista estadounidense Variety ante un tribunal de California, EE.UU., la artista acusa al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación. Por su parte, Samsung dijo a EFE este lunes que no puede comentar sobre litigios en curso.

Según la demanda, interpuesta el 8 de mayo, la cantante pidió a Samsung que dejara de usar la imagen cuando tuvo conocimiento de su aparición en las cajas, pero la compañía rechazó la solicitud con una actitud "indiferente y desdeñosa", informó Variety.

La demanda sostiene que Samsung obtuvo beneficios al crear la apariencia de que la cantante avalaba o promocionaba sus televisores, algo que ella no autorizó, y afirma que la artista es propietaria de los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024.

La demanda también cita comentarios publicados en la red social X por usuarios que sugerían que la imagen de la artista en la caja podía influir en su compra

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Dua Lipa es una de las principales figuras del pop global, con unos 65,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de tres premios Grammy en su carrera. La artista ha colaborado con firmas de lujo y como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel.

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