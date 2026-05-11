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Festival de la canción

La coalición 'Ceasefire Now' exige justicia para Palestina durante Eurovisión 2026

La entidad insta a un voto por "la justicia, la libertad y un futuro para el pueblo palestino"

La coalición 'Ceasefire Now' lanza esta semana una iniciativa que exige justicia y libertad para Palestina coincidiendo con la celebración de la 70ª Edición del Festival de Eurovisión.

La coalición 'Ceasefire Now' lanza esta semana una iniciativa que exige justicia y libertad para Palestina coincidiendo con la celebración de la 70ª Edición del Festival de Eurovisión. / OXFAM INTERMÓN / Europa Press

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La coalición 'Ceasefire Now' lanza esta semana una iniciativa que exige justicia y libertad para Palestina coincidiendo con la celebración de la 70ª Edición del Festival de Eurovisión del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria), según ha avanzado Oxfam Intermón, como parte de la coalición.

La entidad ha explicado que "mientras espectadores de todo el mundo sintonizan para votar en el mayor concurso de canciones del mundo, la campaña propone un voto alternativo: un voto no por ningún título codiciado, sino por la justicia, la libertad y un futuro para el pueblo palestino, exigiendo que la cultura y la identidad sean reconocidas como derechos humanos fundamentales que jamás serán borrados".

De este modo, Oxfam Intermón ha detallado que la campaña incluye el lanzamiento de una nueva versión regrabada de 'Drone Song' del músico gazatí Ahmed Abu Amsha (música de Zaid Hilal) durante la semana de Eurovisión, como "un gesto de solidaridad", activando #VoteJustice4Palestine, una iniciativa pública que invita a mostrar solidaridad con el pueblo palestino compartiendo la canción.

Al mismo tiempo se está llevando a cabo una campaña en redes sociales hasta el día de la final de Eurovisión, el sábado 16 de mayo, y un seminario web con los artistas palestinos Ahmed Abu Amsha, Eleni Mustaklem, Iman Hammouri y Fatma Al Zahraa Sehwail, en conversación con la actriz Carrie Crowley, que tendrá lugar este martes 12 de mayo.

Según ha indicado la organización, el encuentro servirá para "hablar sobre la destrucción sistemática y selectiva del patrimonio cultural palestino por parte de Israel en todo el territorio palestino ocupado". "Este diálogo busca celebrar el patrimonio y la identidad cultural palestina, a pesar del sufrimiento, la destrucción, el genocidio y el bloqueo que aún persisten", ha concluido.

Esta semana tiene lugar en Viena la edición más polémica del concurso eurovisivo marcado por la ausencia de varios países, entre ellos España, por la presencia de Israel y su ofensiva bélica sobre la población de Gaza.

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El festival de este 2026 contará con 35 países en competición, la cifra más baja desde inicio de los 2000: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.

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