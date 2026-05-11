Clàudia Romera, ex directora de márketing del Barça y escritora: "Cuando estaba en el Barça no decía mentiras, sublimaba la realidad"

Clàudia Romera es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y cuenta con más de treinta años de trayectoria en estos campos. En su carrera ha ocupado puestos de alta responsabilidad, entre ellos directora de marketing del F. C. Barcelona. Publica la novela 'Te juro que estoy bien', donde explora el reverso del éxito en la alta dirección empresarial, a través de la historia de una mujer que ha construido su carrera con disciplina y determinación.

¿Me jura que está bien?

(Carcajada) Se lo juro, se lo juro. A estas alturas de mi vida, sí, le puedo jurar que estoy bien.

¿Quiere decir que a medida que nos vamos haciendo mayores, pasamos de todo y, por tanto, estamos mejor?

Lo que pasa es que este "estoy bien", o este "te juro que estoy bien", suele ser una especie de escudo que nos ponemos para no mostrar vulnerabilidad. Porque entendemos la vulnerabilidad como debilidad, cosa que evidentemente no es, pero así se entiende en este mundo en el que vivimos. Conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta de que no hace falta ponerte tanta protección hacia fuera. Por eso, cuando ya tienes una edad y dices que estás bien, es más sincero que cuando lo dices teniendo veinte años, que te parece que si no dices que estás bien, le estás fallando al mundo.

Incluso en los grandes dramas hay un poco de humor, si somos capaces de mirarlos desde otro punto de vista

¿Sin trabajar estaríamos aún mejor?

No sé qué decirle. Si tienes la suerte de poder dedicarte a aquello que verdaderamente te mueve el corazón, aunque sea trabajo, no es tan duro como cuando estás haciendo cosas por la razón equivocada, como el prestigio, el estatus, o porque te parece que harás feliz a todo el mundo menos a ti mismo. Por tanto, a veces estar sin trabajar está muy bien, pero también a veces hacer algo con el corazón es muy gratificante.

Entre nosotros: ¿el marido es siempre un lastre para una mujer?

Depende de cómo sea la relación. Si la tienes porque es lo que toca, o es lo que se tiene que hacer, o es "callo lo que me duele", o "no pido lo que necesito" y creo que el otro tiene una bola de cristal para adivinar lo que yo quiero o necesito y, por tanto, no me comunico, sí, es un problema. Entonces sí, el hombre es un lastre para la mujer, como también lo es la mujer para el hombre, no es una cuestión de sexo. Es una cuestión de relación, de qué esperas del otro. En definitiva, de expectativas, que son lo peor que hay.

¿Una mujer tiene que renunciar a muchas cosas para hacer carrera profesional?

Diría que, desgraciadamente, sí, todavía. Gracias a Dios, no tanto como antes, pero todavía tenemos que renunciar. Porque el mundo profesional todavía está muy masculinizado, está muy orientado, muy dominado por hombres. Y las mujeres hemos comprado esa idea de que si queremos triunfar o hacer carrera en el mundo profesional, nos tenemos que convertir en hombres, y no lo somos. Desde este punto de vista, sí, tenemos que renunciar a cosas.

Cuando ya tienes una edad y dices que estás bien, es más sincero que cuando lo dices a los veinte años

¿A los hombres les es más fácil hacer carrera porque piensan menos en la familia?

Hay de todo. No quiero generalizar, pero es cierto que hay un cierto componente biológico en el tema de la familia. Yo no soy madre, pero por lo que he visto en mi entorno de amigas, de familia, etc., una mujer se preocupa de manera diferente a un hombre ante ciertos temas logísticos de la familia. Supongo que es aquello que dicen que los hombres son monocronistas y las mujeres somos policronistas. Ustedes hacen una cosa detrás de la otra y nosotras hacemos 25 a la vez. No sé si es mejor o peor, pero seguro que es diferente.

¿La vida es mejor tomársela con humor tal como, leyéndola, deduzco que hace usted?

Sí, por favor. Es que, como decía aquel, no nos tomemos la vida tan en serio, porque nadie saldrá vivo de ella. Incluso en los grandes dramas hay un poco de humor, si somos capaces de mirarlos desde otro punto de vista. Yo sé que hay dramas muy dolorosos, pero incluso en esos casos es mejor un poco de humor.

¿Una directora de marketing tiene que mentir?

Ay... igual que un director financiero (carcajada). No debería hacerlo. Yo siempre digo que el marketing no dice mentiras, solo embellece la realidad, ese es nuestro trabajo. No es lo mismo decir que me voy al pueblo, que decir que me voy a hacer turismo rural. Lo hago más bonito, sublimamos la realidad.

¿Tuvo que decir muchas mentiras cuando era jefa de marketing del Barça?

Nooo, sublimaba la realidad. Lo que hace el marketing es mostrar la mejor cara. ¿Recuerda el 'Un, dos, tres', cuando Maira decía aquello de "no puedo leer toda la verdad, pero sí un fragmento"? Pues eso (ríe).

Ustedes [los hombres] hacen una cosa detrás de la otra y nosotras hacemos 25 a la vez. No sé si es mejor o peor, pero seguro que es diferente.

Si fuera la directora de marketing del Madrid, ¿cómo arreglaría el 'Club de la Lucha' que hay en el vestuario?

Si quiere que le diga la verdad, cuando dejé el Barça, también me alejé un poco de todo esto del fútbol, porque realmente es un mundo muy intenso. Por lo tanto, no sigo el día a día de la actualidad.

No me diga que se ha perdido las peleas entre jugadores que han acabado con alguno en el hospital.

Se lo juro que me lo he perdido. Se lo juro que me lo he perdido y le juro que está bien que me lo haya perdido. Porque, de verdad, no sé cómo a veces en el deporte se llega a este punto.

¿Me dirá que no le gusta el fútbol?

Me gusta el deporte en general. Me gusta mucho el tenis, es mi deporte favorito. Siendo de Badalona, también llevo el baloncesto en el ADN. Pero yo me engancho viendo bádminton, me engancho viendo sumo...