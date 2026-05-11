El cine Truffaut pierde público coincidiendo con la incertidumbre por el futuro de la gestión

Los momentos de incertidumbre que están acompañando estas últimas semanas al cine Truffaut por el cambio de gestión que se vislumbra próximamente han provocado una disminución significativa de espectadores. Desde que el 11 de abril trascendió que el Col·lectiu de Crítics perdería el equipamiento a favor de una empresa de Cambrils, en dos semanas no se ha llegado al medio millar de espectadores. Una situación sorprendente porque, siguiendo la estela de los años anteriores, el Truffaut había empezado el año muy fuerte, con semanas superando, incluso, el millar de asistentes. Habitualmente se estaba moviendo entre los 800 y los 900 espectadores cada siete días.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, validados por Comscore, una empresa líder en la medición de audiencias, después de haber reunido a 796 personas la semana del 3 al 9 de abril, la anterior a la crisis de la gestión, en la del 10 al 16 la cifra bajó a 704. La caída significativa vino a continuación: la del 17 al 23 de abril, con la incertidumbre de si el equipamiento cerraría el día 19 porque finalizaba la antigua vinculación entre el Ajuntament y los críticos, pasaron por allí 489 espectadores, la misma cifra que entre el 24 y el 30 de abril. Entre el 1 y el 7 de mayo los números han revivido un poco, 621 entradas, pero todavía lejos de las cifras habituales.

Gancho comercial

Durante el mes de abril en el Truffaut se han proyectado filmes con gancho comercial como 'Incontrolable', que fue el más visto entre el 17 y el 23 de abril, 'Calle Málaga', 'La Grazia' o 'Qui som'. El equipamiento municipal había cerrado el 2025 con casi 48.000 espectadores, un 9% más que el año anterior.

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Esta bajada de público ha coincidido, casualidad o no, con la incertidumbre que rodea al futuro de la gestión del cine. El Ajuntament resolvió que los Crítics la seguirían llevando hasta que se resolviera un concurso que había ganado Rambla de l’Art-Cambrils AIE vistas las reacciones en contra de la sociedad cultural gerundense. Esta semana, sin embargo, la mesa de contratación ha propuesto adjudicar la gestión a la empresa de Antoni Badimon, el exdirectivo de Lauren que está detrás. Un paso más hacia la salida del Col·lectiu, que es quien creó el Truffaut en los años 90.