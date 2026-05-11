Bonnie Tyler sufrió un paro cardiaco cuando se la intentaba reanimar del coma inducido tras una perforación intestinal

Bonnie Tyler sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando los médicos trataban de despertarla del coma inducido al que fue sometida a raíz de una perforación intestinal por la que tuvo que ser operada de urgencia la semana pasada. Los especialistas del Hospital de Faro (al sur de Portugal) tuvieron que reanimar a a intérprete galesa tras el intento de despertarla el viernes pasado. En estos momentos sigue en coma inducido, aunque los facultativos son "optimistas" sobre su recuperación, según ha informado un amigo de la familia al diario portugués 'Correio da manha'.

Bonnie Tyler, de 74 años, continúa conectada a un respirador en la uci y el pronóstico es muy reservado. La artista ingresó en el Hospital de Faro derivada de un centro privado la semana pasada. Había viajado al sur de Portugal , donde tiene una casa en Albufeira, para tratar de recuperarse unos problemas médicos que arrastraba desde hacía semanas ya en el Reino Unido. Sin embargo, acabó sufriendo una perforación intestinal que derivó en una infección y la posterior intervención de urgencia.

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Gaynor Hopkins saltó a la fama a finales de la década de los 70 con el nombre de Bonnie Tyler gracias a canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).