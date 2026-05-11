Los médicos son "optimistas" sobre el estado de salud de Bonnie Tyler, en coma inducido por una infección intestinal

Bonnie Tyler permanece en coma inducido en un hospital de Faro (en el extremo sur de Portugal) hasta que los médicos consigan controlar la infección que sufrió a causa de una perforación intestinal que obligó a practicarle una cirugía de urgencia. La cantante británica está siendo tratada con altas dosis de antibióticos y, aunque el pronóstico se mantiene reservado, los doctores "son optimistas" en cuanto a su recuperación, según ha explicado Liberto Mealha, amigo de Bonnie y su esposo Robert Sullivan, al diario portugués 'Correio da manha'.

La cantante galesa, cuyo nombre real es Gaynor Sullivan, empezó sufriendo los síntomas en Reino Unido hace aproximadamente un mes, según informa el mismo rotativo luso. Después de un concierto, su estado empeoró y tuvo que pasar dos días postrada en su casa de Albufeira, en el Algarve, adonde había viajado con su marido. Al ver que no mejoraba, su esposo la llevó a un centro privado y de allí fue trasladada al hospital de Faro, donde fue ingresada y se le practicó una cirugía de urgencia.

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En el último comunicado emitido por la familia, el pasado viernes 8 de mayo, reza lo siguiente: "Gracias por la increíble muestra de cariño y buenos deseos que hemos recibido para Bonnie durante los últimos días. De verdad significa muchísimo para nosotros. Los médicos han inducido a Bonnie a un coma para ayudar en su recuperación. Sabemos que todos le deseáis lo mejor y, por favor, pedimos privacidad en este momento tan difícil. Emitiremos un nuevo comunicado cuando podamos".