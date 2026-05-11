Barcelona acoge los EUmies Awards Days 2026 centrados en la reutilización y transformación arquitectónica

Los EUmies Awards Days 2026, que se desarrollarán este lunes y mañana en Barcelona, reúnen en la capital catalana a arquitectos, instituciones, clientes y agentes culturales alrededor de un programa centrado en la reutilización y la transformación en la arquitectura europea.

Además, estas jornadas servirán para reconocer, en un acto que tendrá lugar mañana 12 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe, las obras galardonadas con los EUmies Awards 2026, premios que en esta edición han recaído en la transformación del Palacio de Exposiciones de Charleroi, a cargo de AgwA (Bruselas) y architecten jan de vylder inge vinck (Gante), y los espacios temporales para el Teatro Nacional de Eslovenia–Drama, de Vidic Grohar Arhitekti (Liubliana).

Desde hoy, el Palau Victòria Eugènia acoge las ponencias 'La reutilización como economía de medio', a cargo de Betillon & Freyermuth, Crypto Architectes, Vidic Grohar Arhitekti, L56 d.o.o. y Tina Gregorič; y 'La reutilización como producción cultural', impartida por Assemble, BC architects & studies, H arquitectes, The Luma Foundation y Josephine Michau.

Mañana, en el mismo espacio, se podrá ver 'La reutilización como adaptabilidad' con ARP / Peračić-Veljačić, onze04 y Rosa Llull, así como 'La reutilización como transformación' con las intervenciones de Agwa, architecten jan de vylder inge vinck y Nikolaus Hirsch.

Además, destaca la conferencia magistral de Olaf Grawert, que explorará cómo la arquitectura puede reorientar el valor hacia el trabajo, la energía y la cultura mediante la transformación y la renovación, así como las acciones performativas de Ver Aguas, Meritxell de Soto, Golpe de Amistad y Xevi Bayona Studio.

Asimismo, la exposición 'EUmies Awards 2026' presenta en el mismo Palau Victòria Eugènia las 410 obras nominadas a estos premios procedentes de 40 países, lo que ofrece una fotografía completa de la arquitectura europea contemporánea.

El programa también incluye las muestras '¿Qué es eso? Exponiendo la colección de la Fundació Mies van der Rohe', así como 'Polska. Chronicle from Europe' y la instalación ucraniana 'Waiting'.

Durante la presentación de las jornadas, la arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Buhigas, ha destacado que la elección de la temática "lanza un mensaje muy potente y muestra los retos que todos tenemos", lo que ha resumido en "la lucha contra el cambio climático".

Por su parte, el director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, ha señalado que los ganadores y nominados a los premios Mies van der Rohe son el ejemplo de una arquitectura que "ofrece un servicio a la ciudadanía y una vida nueva a partir de la regeneración de espacios industriales".

A su vez, el subdirector general de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Normunds Popens, ha insistido en que la arquitectura es una disciplina que "combina la ingeniería con la creatividad" que busca conectar "la eficiencia con la sostenibilidad".

Estas jornadas están organizadas por Creative Europe y la Fundació Mies van der Rohe, y cuentan con el comisariado del colectivo barcelonés postlike.