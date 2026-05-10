De Bob Dylan a Bad Bunny: ¿qué es ser un gran compositor?

Todavía resuena la idea de que una buena canción es aquella que sigue atrapándote si te la tocan con el simple acompañamiento de una guitarra. Tal vez haya servido para un ciclo histórico de la música popular, pero hace tiempo que está desfasada: muchas composiciones relevantes actuales se asientan en otros factores relativos a la sonoridad y la tímbrica, a la labor de producción, con fuentes maquinales que producen texturas, ritmos y climas que antes no existían.

Queda reflejado en esa lista de los 30 mejores autores estadounidenses vivos publicada por ‘The New York Times’, confeccionada con los votos de 250 especialistas. Para no meterse en más jardines de los indispensables, han renunciado a jerarquizarla y los 30 aparecen colocados al mismo nivel. El listado ofrece una foto muy amplia en la que se citan sanamente compositores que parecen proceder de civilizaciones distintas.

Como apunta Jon Caramanica en el posterior podcast en el que los seis críticos del diario comentan la jugada, venimos de una tradición, ligada sobre todo al ‘singer-songwriter’ del rock, en la que el compositor es el genio autosuficiente que exorciza sus demonios con la guitarra o el piano en piezas que él mismo interpreta. Un modo de hacer reflejado aquí en figuras como Bob Dylan, Bruce Springsteen o Lucinda Williams.

El cantante Bruce Springsteen durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en 2023 / Pau Venteo / Europa Press

Sí que echo de menos a unos cuantos clásicos (Tom Waits, Donald Fagen o Randy Newman), pero es obvio que 30 plazas son pocas y que debían abrir el encuadre a perfiles como los ‘hit makers’ para otras voces (Valerie Simpson, Diane Warren), los compositores-productores, porque hoy ambos roles se funden (The-Dream, Outkast) y los creadores de la cultura hip-hop, como Jay-Z, Kendrick Lamar o Young Thug.

Puede parecer que la lista mezcla peras con manzanas, pero no hace más que naturalizar el reconocimiento al autor de canciones que marquen puntos de inflexión cultural, que digan cosas que nadie dijo antes, o que las digan de un modo inédito, y más allá de las herramientas y el método utilizado. Resulta oportuna ahora que merodea el impacto de la IA, donde la invención pura, lo imprevisto, parece impracticable, ya que los modelos entrenados no van más allá de la manipulación de lo que alguien creó antes. Y no es menor el detalle de que, con ella, ‘The New York Times’ desliza una capacidad de poner en tensión a sus lectores, que, como ya se ha visto, preferirían ver ahí a Billy Joel, inmolado, antes que a Bad Bunny o al bachatero Romeo Santos. Hay labores ingratas que alguien tiene que hacer.