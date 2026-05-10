Kacey Musgraves busca el alivio en las carreteras secundarias y los acordeones tex-mex en ‘Middle of nowhere’

Kacey Musgraves ‘Middle of nowhere’ Lost Highway Country-pop ★★★★

A lo largo de seis álbumes, Kacey Musgraves ha paseado su ascendiente country con una cercanía variable hacia los modos pop: el camino que va de su destacable debut adulto (tras sus ‘demos’ y preludios párvulos), ‘Some trailer different park’ (2013), a su obra de contornos más contemporáneos e híbridos, ‘Star-crossed’ (2021). Ahora, en ‘Middle of nowhere’ se muestra acercándose de nuevo al matizado sonido ‘roots’ de sus orígenes, tal vez quitándose pesos de encima, y suministrando rimas de humor fatalista, como las que brinda ‘Dry spell’, el que fue primer adelanto del disco.

Un medio tiempo cuyo estribillo ella canta arrastrando un poco la voz e insinuando estar al borde del ataque de nervios, a juego con su confesión de llevar “335 días muy largos” de abstinencia carnal, “sola, sola, con H mayúscula” (léase, ‘horny’, es decir, cachonda), y llamando al 911 como “grito de auxilio”. Una declaración tragicómica que llega solo después del tema titular, un cálido canto asentado en la guitarra acústica en el que, tras un determinante cambio de patrón rítmico, confiesa sentirse bien en medio de la nada, sin teléfono ni ganas de responder a llamada alguna.

Caballos, divorcios y botellas

Así que Musgraves viene a presentársenos presenta liberada de presiones, relajada, dispuesta a reírse de sí misma e incluso a enterrar el hacha de guerra con viejas rivales: en ‘Horses and divorces’ se alía con Miranda Lambert para reconocer que, pese a todo, ambas tienen “cosas en común” tales como su gusto por “los caballos y los divorcios”, además de darle a la botella. Canción con acordeón y aires de ranchera en la que añaden que les chifla Willie Nelson. Y, acto seguido, el nonagenario caballero irrumpe como eco de la voz de Musgraves en ‘Uncertain, TX’, un número de aroma tex-mex que desprende un adorable cruce de tristeza y gozo.

El factor fronterizo da un color exquisito a varias canciones, al tiempo que asoma la ‘singer-songwriter’ de depuradas armonías vocales, con ‘pedal steel’ y vestigios de soft-rock setentero (hola, Fleetwood Mac) en la álgida ‘I believe in ghosts’. Y la trovadora acústica y recogida se luce en ‘Abilene’. Mucha cavilación íntima y cierta exposición de las tretas mentales para sentirte bien: en ‘Loneliest girl’ dice estar fenomenal en su soledad, sin lidiar “con los dramas de nadie”, y no sabemos si hacerle mucho caso.

‘Middle of nowhere’ es una obra creíble y hecha de nobles materiales, en la que Kacey Musgraves se rodea de un equipo fiable donde figuran colaboradores de amplio currículo, como Paul Franklin (en el que fue guitarrista ‘pedal steel’ en la gira ‘On every street’, de Dire Straits, en 1991-92). El refinamiento por sí solo se quedaría corto, pero aquí mima y hace crecer un repertorio cómplice, despierto, a veces punzante, que sabe a country, pero lo trasciende. Jordi Bianciotto

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