Ibiza en movimiento: una forma diferente de recorrer la isla

El próximo 24 de mayo, esa forma de entender la isla cobra vida con la celebración del III Enjoy Ibiza Day 2026, una jornada pensada para quienes no quieren limitarse a mirar el paisaje, sino formar parte de él. Más que un evento deportivo o una simple propuesta de ocio, la cita invita a descubrir una Ibiza distinta, marcada por el contacto directo con la naturaleza, el mar y los espacios abiertos que definen el carácter de la isla.

Impulsado por Enjoy Ibiza Activities, club de producto de turismo activo de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, el evento reúne en un solo día distintas experiencias diseñadas para explorar el entorno de una forma activa. La propuesta nace con la voluntad de mostrar una cara diferente de Ibiza, más vinculada al paisaje, a las tradiciones y a las actividades que permiten conectar con la isla desde otra perspectiva.

Descubrir la Ibiza más activa

El punto de partida y llegada es la playa de Es Figueral, en el norte de la isla, desde donde partirán las rutas por tierra y mar que recorrerán la costa de Pou des Lléo. Desde ahí, el día se abre a diferentes opciones que permiten elegir cómo vivir la experiencia. El mar se convierte en uno de los grandes protagonistas de la jornada, con actividades pensadas tanto para quienes ya practican deportes acuáticos como para quienes quieren iniciarse en ellos en un entorno privilegiado.

Enjoy Ibiza Day 2026 busca el contacto directo con la naturaleza y el mar / Cedida

Entre las propuestas destacan las rutas en kayak bordeando la costa, una manera diferente de contemplar acantilados, pequeñas calas y rincones menos accesibles de la isla. También habrá sesiones de paddle surf, Big SUP y experiencias de SUP Yoga frente al mar, con el islote de Tagomago como telón de fondo. La combinación de actividad física, paisaje y tranquilidad convierte estas experiencias en una forma única de recorrer el litoral ibicenco.

Para quienes prefieren tierra firme, el evento también ofrece propuestas que permiten descubrir el paisaje desde otra perspectiva. Caminos rurales, espacios naturales y rutas adaptadas invitan a recorrer la isla a otro ritmo, siempre en contacto directo con el entorno y alejados de la imagen más conocida del destino.

La intención es que cada participante encuentre una manera personal de conectar con Ibiza, disfrutando de actividades accesibles y pensadas para todos los públicos, en un ambiente relajado y abierto tanto a residentes como a visitantes.

Más que deporte y actividades al aire libre

Después de una mañana llena de actividad y tras reponer fuerzas, la tarde cambia de ritmo, pero no de esencia. Talleres como el de esparto, experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual y actividades como un campeonato de ajedrez, completan la jornada combinando tradición y propuestas actuales, y dejando espacio para seguir descubriendo Ibiza desde otro ángulo.

Experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual / Cedida

Toda la programación de la jornada busca transmitir el valor de un turismo más consciente y conectado con el territorio. El Enjoy Ibiza Day no solo propone practicar deporte al aire libre, sino también descubrir la isla desde una mirada más cercana y auténtica.

En un destino internacionalmente conocido por sus playas y su oferta de ocio, esta iniciativa pone el foco en otra manera de vivir Ibiza: más pausada, más sostenible y vinculada a los recursos naturales y culturales que forman parte de su identidad.

Una forma distinta de vivir la isla

El resultado no es solo un evento, sino una manera distinta de vivir Ibiza. Más activa, más natural, más conectada. Una propuesta que demuestra que la isla se puede disfrutar de muchas maneras.

El III Enjoy Ibiza Day 2026 es una oportunidad para redescubrir el territorio desde dentro, disfrutando del mar, de la naturaleza y de experiencias compartidas en uno de los enclaves más especiales del Mediterráneo. Porque hay una Ibiza que no se descubre únicamente contemplando el paisaje, sino recorriéndola, navegándola y viviéndola en primera persona. Y esa es la esencia de una jornada pensada para moverse, conectar y descubrir la isla de una manera diferente.

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Más información e inscripciones en enjoyibizactivities.com.