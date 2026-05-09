Minibús Intergalàctic, el grupo que cautivó a Pedro Sánchez: “Que nos recomiende nos gusta y no nos gusta a la vez”

Minibús Intergalàctic es un grupo de Girona que poco o nada tiene que ver con el ‘mainstream’ pop que resuena en medios y redes, ni en actitud ni en estética musical. Su guitarrista-cantante Santi Fonfría señala la existencia de “una Catalunya naíf y autocomplaciente que, después del ‘procés’, está en decadencia” y cree que actualmente “salen propuestas más crudas”, como la suya, proyectada en un segundo álbum, ‘Moviment oscil·lant polinòmic. y=1/x’, que la banda presenta este sábado en la sala Upload.

En su primer disco, Minibús transitó un rock con ascendiente psicodélico en el que flotaban referentes de los años 60, de Pink Floyd al pionero grupo catalán Els 3 Tambors, del que remodeló su adaptación del sarcástico ‘Tombstone blues’, convertido en ‘Romanço del fill de vídua’. Ahí ponían un acento “en la contracultura catalana”, explica Fonfría. Un imaginario disidente que “se escapaba de los márgenes de lo políticamente correcto, de la Catalunya muy ordenada, muy amable y burguesa”.

Aquella pulsión vuelve a estar presente en el nuevo trabajo, pero las canciones son ahora más corpulentas, preservando el punto de fuga lisérgico, pero tensando las guitarras y multiplicando las capas. “Somos muy ‘poppies’ y nos gustan las canciones canónicas con su estribillo”, apunta el guitarrista. Presintieron que podían convertirse en un grupo de ‘revival’. “Y en este segundo álbum hemos tenido una idea más clara de cómo queríamos sonar, cogiendo sonidos más neopsicodélicos”, apunta el batería Edu Lazo.

Manejan influjos, igualmente, pretéritos, que van del rock alemán de los 70 (“sobre todo Neu!”) al ‘sonido Manchester’ y el ‘shoegazing’ de los primeros 90, todo ello con una actitud vocal, por parte de Fonfría, que toma nota de la “masculinidad gamberra pero no agresiva” de Lou Reed. “Pero hay un grupo que sintetiza todo lo que nos gusta: los argentinos Winona Riders”.

Colonias del rock

En este nuevo álbum, cuyo título apunta a “la ambivalencia de la vida, que puede ser muy bonita y también muy dura”, se han aliado con Youth (el bajista y productor multitarea de Killing Joke), con quien trabajaron en su estudio en Granada, con vistas a Sierra Nevada. “Nuestra idea de cómo debía sonar el disco ya la teníamos bastante clara y él solo intervino en la estructura de las canciones: estribillos, puentes...”, cuenta Fonfría. La convivencia con él durante una semana “fue como unas colonias del rock, rodeados de discos de platino”, añade Lazo. Soltando ideas, Youth era “como una fábrica de ‘hits’”.

Uno de estos temas, ‘Per sentir-me ple’, ha resultado ser muy del agrado del presidente Pedro Sánchez, que lo recomendó el pasado sábado en su perfil de TikTok. “Esta canción me ha encantado”, aseguró. Gran sorpresa para el grupo. “Esa mañana, estaba todavía medio dormido e hice un par de ‘scrolls’ y, cuando lo vi, di un bote en la cama”, cuenta Edu Lazo. Para Santi Fonfría “ha sido algo surrealista”, explica. “Porque nosotros venimos de la contracultura y creo que no hay nada menos contracultural que la socialdemocracia”. El elogio de Pedro Sánchez les ha removido por dentro. “Que nos recomiende nos gusta y no nos gusta a la vez. No nos identificamos con el partido socialista, pero la repercusión que ha tenido la publicación nos va bien”.