Festival de música catalana
Els Pets y Lax'n'Busto compartirán cartel después de veinte años en la Castanyada del Cabró Rock
Els Pets y Lax'n'Busto compartirán cartel después de veinte años en la segunda edición de la Castanyada del Cabró Rock, que tendrá lugar el 31 de octubre en el espacio Can Guitet de Montmeló (Vallès Oriental). Este sábado, los organizadores del evento han presentado un programa que durante diecisiete horas de música en directo también incluirá las actuaciones de Els Amics de les Arts, Els Catarres, 31 Fam, Figa Flawas, The Tyets, Doctor Prats o La Ludwig Band, entre otros. El concierto de estos últimos cerrará la gira de verano de presentación del nuevo disco del grupo, ‘Pel barri es comenta’. Juls o Ven'nus también actuarán, en una apuesta del festival por el talento emergente de la escena catalana.
Además, el acto vuelve a apostar por el concepto de “la gran diada de la cultura catalana”, con la programación de actividades como castells, sardanas o baile de gitanas, entre otras. También habrá representación de la gastronomía local con puestos de panellets, castañas y boniatos. Además, habrá una ‘zona gastrodulce’ a cargo de Lluc Crusellas, ganador del World Chocolate Masters.
La primera edición de esta iniciativa contó con 30.000 asistentes, según cifras de los organizadores, y como en aquella primera ocasión, esta vez también habrá un “parque de atracciones catalán”, con diversas atracciones en clave catalana, como un burro catalán mecánico, un calçot giratorio o un túnel del terror con personajes míticos de la historia de Cataluña.
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