La voz de Conxita Badía resonó en el Palau

La legendaria soprano, pianista y compositora Conxita Badia viene recibiendo merecidos homenajes desde mayo del año pasado ante la conmemoración del 50º aniversario de su fallecimiento. 2025, declarado Año Conxita Badia, se enlaza con el Año Pau Casals, este 2026, a 150 años de su nacimiento. Ambos, amigos entrañables y compañeros musicales. Badía, musa de poetas y compositores, fue una reconocida intérprete operística y de música de cámara, con especial dedicación al ‘Lied’ romántico alemán, pero también a la ‘cançó catalana’ de salón. En este terreno, y a pesar de las guerras, fue profeta en su tierra, pero también en el exilio. En esta cita el Palau recordó su figura y su legado, su influencia y su personalidad, de la mano del Trío que lleva su nombre y que está integrado por la soprano Ulrike Haller y por dos bisnietos de la cantante, la rapsoda Eulàlia Domènech y el pianista Pau Casan. Obviamente, expertos en el legado de Badía.

El recital llegó rodado después de haberse presentado en un par de escenarios, aterrizando en el Petit Palau de Barcelona con un programa muy particular que planteaba un auténtico viaje a la personalidad de Conxita Badía alternando canto –piezas dedicadas a ella, ya sea por los compositores o por los poetas autores de los textos– con la lectura de cartas y documentos personales, tanto de la artista como de personalidades con las que estableció relaciones artísticas y de amistad.

En el programa no podían faltar obras de su primer maestro, Enric Granados, y, cómo no, también de Pau Casals, dos autores estrechamente ligados a su trayectoria y a su vida privada (de Granados es la cita que daba nombre al programa, “Vine tu i les cançons”); de ellos se incluyeron las canciones ‘Gracia mía’ de Granados y ‘Balada de la Nova Solveig’ de Casals.

El programa evidenció la importancia de Conxita Badía en la cultura local como protagonista de la historia de la música catalana de la primera mitad del siglo XX. Su influencia y la fascinación que despertaba en los creadores llego de mano de canciones de Jaume Pahissa, Frederic Mompou, Baltasar Samper, Joaquín Nin-Culmell, Narcís Bonet, Robert Gerhard y Eduard Toldrà, sin olvidar al argentino Carlos Guastavino de la época del exilio de Conxita Badía, además de una melancólica canción de la propia soprano, ‘T’estimo tant’.

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En su canto Ulrike Haller denotó emoción y expresividad, asumiendo un programa hecho a medida de sus posibilidades, espléndidamente servido por un sensible Pau Casan al piano. La voz de Eulàlia Domènech, que trufaba las canciones con la lectura de cartas, transformó la velada en un regalo de emoción, pero también de historia.