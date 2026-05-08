Así es el tráiler de ‘Tony’, el biopic del cocinero Anthony Bourdain en el que participa Antonio Banderas

Anthony Bourdain tenía muchas facetas, tanto dentro como fuera de la cocina. El chef exploraba el mundo gastronómico desde sus vivencias personales, lo que dio como resultado a un cocinero carismático con influencia en todo el mundo.

"No soy un cocinero. Soy escritor, pero sé cocinar", estas son algunas de las palabras que pronuncia Dominic Sessa en el papel del Bourdain. Y es que ocho años después del fallecimiento del chef, se estrena la película 'Tony', un biopic sobre su vida.

El tráiler del filme se estrenó el martes y revela quiénes serán algunos de los protagonistas, así como el enfoque del largometraje, pues se centra únicamente en un verano de la vida del maestro de los fogones. Concretamente, muestra sus orígenes en el ámbito culinario, mediante un retrato de la ambición y la volatilidad de los sucesos.

Antonio Banderas interpreta al primer chef que le da trabajo en la cocina del restaurante Cape Cod, hecho que lo atraerá al mundo gastronómico. Este trabajo "marcará el rumbo de su vida", tal como lo describe la sinopsis de la película. De hecho, en el filme, Bourdain tiene 19 años y recibe una negativa a una beca para estudiar, lo que le lleva a empezar a descubir la escena gastronómica.

Desde el círculo del cocinero se ha respaldado la idea y producción de esta película. Los representantes de Bourdain, en un comunicado al diario The Hollywood Reporter, aseguran que apoyan 'Tony' porque "no es un biopic al uso que intenta sintetizar una vida". "Es una interpretación de una parte de la vida de Anthony que siempre será desconocida", añade el mensaje.

La película, que se estrenará en verano de este año, está dirigida por Matt Johnson, cineasta de las películas 'Blackberry' y el programa 'Nirvanna the Band the Show the Movie'. Además, el resto del reparto está compuesto por los actores Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Dominczyk, Rich Sommers y Stavros Halkias.