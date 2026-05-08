Rodrigo Sorogoyen recibe la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno francés

El cineasta Rodrigo Sorogoyen ha recibido este jueves la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Caballero por parte del Gobierno francés, en una ceremonia en la Embajada de Francia en España en la que se ha reconocido la trayectoria del director de 'El ser querido', con la que competirá en el próximo Festival de Cannes.

La embajadora Kareen Rispal ha impuesto a Sorogoyen la distinción que en el pasado recibieron españoles como los directores de cine Albert Serra (2023) e Isabel Coixet (2015), así como las actrices Carmen Maura y Karla Sofía Gascón y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos. Pedro Almodóvar recibió por su parte la distinción de Caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa.

"Lo que atraviesa toda su obra es una estética inmediatamente reconocible: una cámara muy pegada a los cuerpos, encuadres cerrados, una puesta en escena nerviosa que sumerge al espectador en el corazón del conflicto, sin darle tiempo para respirar. Usted explora las zonas grises de la moral, los mecanismos del poder, las fracturas sociales, y podría decirse quizás que su cine es el de la confrontación y la verdad", ha explicado la embajadora en el acto de entrega.

La relación con Francia de Sorogoyen (Madrid, 1981) comenzó cuando hace algo más de veinte años se instaló en Nantes como estudiante de Historia con una beca erasmus.

Además, películas suyas como 'As bestas' y 'Madre' cuentan con intérpretes franceses (Marina Foïs y Denis Ménochet destacan en la primera y Jules Porier y Anne Consigny en la segunda) y son coproducciones entre España y el país galo.

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Es también el caso de 'El ser querido', con la que por primera vez competirá por la Palma de Oro, en el próximo Cannes, coproducción con la francesa Le Pacte (se trata de un original Movistar Plus+ en coproducción también con Caballo Films). Protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, es una de las tres películas españolas en sección oficial del festival de cine, junto a 'Amarga navidad' y 'La bola negra'.