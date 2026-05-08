Mariana Enriquez, investigadora de lo paranormal en la Costa Brava: "El Hotel Panorama es un lugar horrible, tiene como mal rollo"

Mariana Enriquez, investigadora de lo paranormal. Éste podría ser el título alternativo de uno de los documentales más esperados de esta edición del festival Docs Barcelona, que se celebra en varios espacios de la ciudad hasta el próximo 17 de mayo. Y, evidentemente, cómo resistirse a ver a la autora de 'Las cosas que perdimos en el fuego' y 'Nuestra parte de noche', figura clave de la literatura contemporánea de terror, buscando personalmente a los fantasmas que alimentan sus libros y nuestras pesadillas. En 'Guía paranormal de la Costa Brava', documental dirigido por Ferran Romeu, Enriquez visita varios lugares de la Costa Brava a los que se atribuye actividad paranormal. Acompañada del equipo de la película, los recorre con curiosidad genuina, reflexiona en los escenarios más siniestros sobre su relación personal y literaria con el miedo, e incluso se lanza a grabar psicofonías.

'Guía paranormal de la Costa Brava' es una extensión de un libro que la autora prepara y al que dedicó una de sus estancias en la Residència Literària Finestres, ubicada en la Casa Sanià, una casona espectacular situada sobre un acantilado de la Costa Brava y donde Truman Capote escribió 'A sangre fría'. "Todo empezó cuando Leila Guerriero escribió 'La dificultad del fantasma', su ensayo de Anagrama sobre Truman Capote. Mientras lo escribía en esa residencia, los escritores que estaban con ella tuvieron experiencias paranormales y Leila se reía. Decían que era el fantasma de Capote. Entonces empecé a preguntar por las experiencias que habían tenido otros escritores en esa casa, y de ahí pasé a las historia de los lugares de los alrededores –cuenta la autora–. Algunos tuvieron experiencias paranormales evidentes y otros, solo sensaciones. Y dije: voy a hacer una guía. No la tengo terminada porque me faltan algunos lugares, pero he estado recogiendo testimonios de gente que ha pasado por allí. Tengo de Mónica Ojeda, de Laura Fernández, de Sabrina Urraca… Me empecé a fascinar con la relación entre el lugar para escribir y el miedo”.

En 'Guía paranormal de la Costa Brava', acompañamos a Mariana Enriquez en sus excursiones a esos lugares con la leyenda de ser escenarios de sucesos paranormales, entre ellos las ruinas del edificio donde estuvo Radio Liberty o el abandonado Hotel Panorama. En su investigación, la autora conversa con el personal de la casa, con Nicolás G. Botero, director de la residencia literaria, con el guía que les acompaña en sus excursiones y con el escritor Víctor Balcells, también residente en Casa Sanià.

De esas charlas salen observaciones brillantes –también momentos divertidísimos– que ayudan a entender la relación de Mariana Enriquez con lo sobrenatural y que complementan su obra. La autora habla, entre otras cosas, de cómo aparece el miedo en sus libros, de la dimensión personal y política que tiene lo sobrenatural en ellos, de no experimentar en primera persona lo paranormal pero creer plenamente a quien lo ha hecho.

A la pregunta de si estuvo más cerca que nunca de ver fantasmas o sentir algo paranormal en el rodaje del documental, la siguiente respuesta: “No tuve ninguna experiencia paranormal, pero el Hotel Panorama es un lugar horrible, tiene como mal rollo. No nos pasó nada. Hicimos unas psicofonías en el lugar donde parece que hay más actividad, con resultados negativos. Pero a mí no me gustó ese lugar, para nada. Tiene las bocas de los ascensores abiertas y te da la impresión de que te puedes caer ahí. Todo el tiempo tienes la sensación de que hay otras personas que te están esperando. No me pasó en ningún otro lugar de los que recorrimos. Pero ese lugar… no me gustó. No volvería a ir”, cuenta la autora, que después de la proyección de la película (sábado 9, 21:15h., Teatre del CCCB) participará de un coloquio online. Ya ven. La descripción de ese escenario da tanto miedo como la de los lugares de sus libros.