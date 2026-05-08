Los demócratas de EE.UU. piden investigar un posible monopolio en la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance

Un grupo de 34 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. instaron este jueves a la Fiscalía de California a examinar los posibles perjuicios antimonopolio derivados del acuerdo de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, que fusiona dos estudios cinematográficos históricos.

Los congresistas representantes de California respaldaron una "revisión exhaustiva y rigurosa" por parte del fiscal de California, Rob Bonta, del acuerdo de adquisición, valorado en 110.000 millones de dólares (unos 93.600 millones de euros).

Asimismo, los demócratas expresaron en una carta su preocupación de que la fusión pudiera perjudicar a los trabajadores y consumidores de California, por lo que instaron a la Fiscalía a analizar detenidamente sus posibles efectos.

Advirtieron que la fusión tiene lugar tras décadas de consolidación en la industria en Hollywood, que ya ha resultado en una reducción de la producción, precios más altos, menos opciones y menor innovación.

Los congresistas también señalaron que en el pasado los estudios fusionados han afrontado "escasas consecuencias" por incumplir las promesas hechas antes de la fusión.

Los demócratas también pusieron el foco en la Administración del presidente Donald Trump por la "politización sin precedentes" de la aplicación de las leyes antimonopolio.

Su reclamación se da después que más de 4.000 trabajadores de la industria, entre ellos los actores Jane Fonda y Ben Stiller y el director y productor J.J. Abrams, firmaran una carta abierta exhortando a que se bloquee el acuerdo.

Paramount Discovery oficializó el acuerdo de compra de Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) el pasado febrero, después de que Netflix retirara su oferta.