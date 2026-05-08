Nuevos castings en España para la película 'Minions & Monsters' de Universal y la serie 'Respira' de Netflix: dónde son y qué perfiles buscan

Netflix ha anunciado hace tan solo unos días el inicio del rodaje de la tercera y última temporada de 'Respira', la serie española de drama médico y romance creada por Carlos Montero, quien también produjo la serie 'Élite'.

La tercera entrega, que contará con un total de ocho episodios, ya se han empezado a grabar y se prevé que el rodaje finalice en septiembre. En el hospital Joaquín Sorolla, escenario principal de la serie, se sumarán varios fichajes al reparto como Belén Cuesta, Asia Ortega, Carlos González, Albert Salazar y Nacho Fresneda.

Estas cinco nuevas incorporaciones serán los nuevos compañeros de intérpretes como Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna, Xoán Fórneas y Pablo Alborán, entre otros.

No es necesaria experiencia previa

Pero la principal novedad recae ahora en la productora de la serie, El Desorden, ya que ha convocado un casting abierto para esta nueva entrega. La audición tendrá lugar el martes 16 de junio exclusivamente en la ciudad de Valencia (Comunitat Valenciana) de las 15.30 a las 3.30 horas.

Los requisitos, sin embargo, son muy concretos: buscan a un hombre de entre 25 y 55 años, con aspecto corpulento y, sobre todo, que sepa hablar serbocroata. La productora especifica que no es necesaria una experiencia previa y se pueden presentar tanto actores, sean o no profesionales, como personas interesadas con el perfil solicitado.

La compañía también asegura que será un trabajo muy bien remunerado con el requisito de estar dado de alta en la Seguridad Social.

Para poder inscribirse al casting, las personas interesadas deben enviar una foto reciente con el nombre completo a través de su número de WhatsApp o su correo electrónico.

Cameos de doblaje

Netflix no ha sido la única productora que ha querido contar con la participación ciudadana. También lo ha hecho la icónica saga de los Minions, que regresa a la gran pantalla el próximo 1 de julio. 'Minions y Monstruos' es la tercera entrega de la secuela de 'Los Minions' y la séptima película de la franquicia 'Gru, mi villano favorito'.

Minions es una comedia de animación producida por las compañías Illumination y Universal Pictures. El tráiler de la tercera entrega de la saga avanza la historia de cómo los Minions consiguen conquistar la industria de Hollywood pero, como en cada película, cometen un error que deben reparar.

Universal Pictures España convocó un casting el 7 de mayo, en la plaza de Callao de Madrid. Según el comunicado publicado por la productora, los participantes debían acudir presencialmente al lugar y de entre todos, se elegía a un hombre y a una mujer.

El casting consistía en realizar sendos cameos de doblaje, es decir, locutar sobre las imágenes del tráiler oficial de la película. Los dos ganadores recibirán una llamada telefónica y un correo electrónico el día 12 de mayo.

Los participantes no seleccionados no recibieron ningún tipo de compensación económica. El hombre y la mujer ganadores sí que son remunerados y el doblaje se grabará oficialmente el 14 o el 18 de mayo.

'Enredados' en Catalunya

Disney tampoco ha querido quedarse atrás y hace unas semanas empezó el macrocasting organizado en Salou (Tarragona) con motivo de la película en 'live action' (con protagonistas reales) de 'Rapunzel' (o 'Enredados').

La mayoría de los aspirantes eran chicas muy jóvenes, de 4 a 12 años, que se presentaron el 1 de mayo en el Teatre Auditori (TAS) de la capital de la Costa Daurada. El día de antes había sido el turno de adultos y bailarines, amateurs y profesionales, de hasta 80 años en el Hotel Sol Costa Daurada.

Durante las pruebas, la organización anunció que la fecha del rodaje de la película se llevará a cabo en Tarragona del 1 al 10 de julio y en Girona del 13 al 29 del mismo mes. Alicante también será uno de los escenarios entre el 24 y el 30 de junio, donde también habrá pruebas de vestuario.

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El casting convocado de figurantes y bailarines para la película 'Enredados' de Disney. / David Borrat / EFE

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