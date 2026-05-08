Ingresada en Faro
La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
La artista está conectada a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos y en este momento el pronóstico es muy reservado
La cantante británica Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal
La cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras someter a una operación intestinal en la localidad portuguesa de Faro. La artista está inconsciente y conectada a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro, y en este momento el pronóstico es muy reservado, según informa el diario 'Correio da manha'.
La galesa, cuyo nombre real es Gaynor Sullivan, se sometió a una cirugía de urgencia debido a una perforación intestinal y ha estado hospitalizada en la unidad de salud del Algarve desde el 30 de abril. Su estado clínico se mantuvo estable hasta este miércoles, momento en el que su estado de salud ha empeorado.
Icono de los 80
La artista de 74 años, famosa por grandes éxitos como 'It's a heartache' y 'Total eclipse of the heart' , se estaba preparando para regresar a los escenarios con varios conciertos en mayo, pero tuvo que ingresar en el hospital portugués para una cirugía intestinal de emergencia, según informó su portavoz este miércoles.
Apenas un día después, este jueves, un portavoz ofreció una actualización, revelando que Bonnie "fue inducida a coma por sus médicos para facilitar su recuperación". "Sabemos que todos le desean una pronta recuperación y les pedimos privacidad en este difícil momento. Emitiremos un nuevo comunicado cuando sea posible", concluyeron sus representantes.
- El Último de la Fila desvela a quién iba dirigida la frase '¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?': 'No es una chica ni un amigo
- Luna Gallego, actriz de 'La Promesa': 'Estefanía viene decidida a arrasar con lo que haga falta
- El MNAC adjudica el traslado de las pinturas profanas de Sijena
- El Último de la Fila, cuando el oficio es la música y no la celebridad
- El Último de la Fila reedita su indestructible vínculo con Barcelona en otra noche de catarsis colectiva
- Un tribunal declara ilegales las subidas de precio de Netflix y habrá devoluciones a los usuarios
- Movistar Plus+ lanza un plan más barato de cine y series: ¿Qué incluye y a qué precio?
- Balance del Sant Jordi 2026: nuevo récord de facturación y cambios en las listas de los más vendidos