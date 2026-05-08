La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras someter a una operación intestinal en la localidad portuguesa de Faro. La artista está inconsciente y conectada a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro, y en este momento el pronóstico es muy reservado, según informa el diario 'Correio da manha'.

La galesa, cuyo nombre real es Gaynor Sullivan, se sometió a una cirugía de urgencia debido a una perforación intestinal y ha estado hospitalizada en la unidad de salud del Algarve desde el 30 de abril. Su estado clínico se mantuvo estable hasta este miércoles, momento en el que su estado de salud ha empeorado.

Icono de los 80

La artista de 74 años, famosa por grandes éxitos como 'It's a heartache' y 'Total eclipse of the heart' , se estaba preparando para regresar a los escenarios con varios conciertos en mayo, pero tuvo que ingresar en el hospital portugués para una cirugía intestinal de emergencia, según informó su portavoz este miércoles.

Noticias relacionadas

Apenas un día después, este jueves, un portavoz ofreció una actualización, revelando que Bonnie "fue inducida a coma por sus médicos para facilitar su recuperación". "Sabemos que todos le desean una pronta recuperación y les pedimos privacidad en este difícil momento. Emitiremos un nuevo comunicado cuando sea posible", concluyeron sus representantes.