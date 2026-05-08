Barnasants cierra con un aumento de público del 33% y 15.000 asistentes

Barnasants culmina este domingo su 31ª edición con el recital de Montse Castellà en Amposta y el balance de estos dos meses y medio de programación da unos números crecidos, más aún si los comparamos con el volumen de conciertos que ha acogido el ciclo. Mientras el número de actuaciones ha bajado un 40%, pasando de un centenar a 60, se han vendido un 33% más de entradas, situándose en un total de 12.500. Para el nuevo director de la muestra, Marçal Girbau, eso “demuestra que la apuesta menos conciertos y con peso y entidad propia va por buen camino”.

Junto a la cifra de localidades vendidas hay otra más crecida si cabe, la de 15.000 asistentes (contando invitados y prensa). Ambas se refieren a la programación de Barnasants en Catalunya, la que cierra Montse Castellà. En paralelo, el ciclo acoge conciertos en escenarios valencianos y baleares, que hasta ahora han acogido a unas 5.000 personas más y a la que quedan todavía algunos conciertos pendientes. Balance en alza, en cualquier caso, que reafirma a Girbau su priorización de escenarios medios, de entre 500 y 800 localidades, al tiempo que adelanta la intención de reducir todavía un poco más el numero de actuaciones, hasta asentarse en la cincuentena. “Con todo ello, trabajaremos con el objetivo de doblar los asistentes en Catalunya y alcanzar los 30.000 en las próximas ediciones”, explicó esté viernes en un encuentro con la prensa en la librería-cafetería Laie.

Producciones propias en gira

El director de Barnasants destaca la importancia de las producciones propias que “no mueren allí” y que tienen luego un recorrido en forma de gira, como la del 50è aniversario de ‘Gener del 1976’, de Lluís Llach (qué agotó entradas dos noches en el Palau y a la que le esperan 15 fechas en diversas localidades catalanas y valencianas) o ‘D’un temps d’un país. 30 Anys’, de Borja Penalba y Meritxell Gené, revisión del homenaje de Serrat a la ‘nova cançó’, también proyectada en un ‘tour’.

Barnasants trabaja con un presupuesto de unos 550.000 euros, si bien Girbau subrayó que en estos momentos todavía no tiene la certeza de si podrá contar o no con las ayudas públicas correspondientes (del Ayuntamiento, Generalitat, Diputació y ministerio de Cultura). “No tenemos todavía ninguna resolución de las administraciones. No es que no nos hayan ingresado el dinero, es que ni siquiera sabemos si podemos contar con él. Eso demuestra que el sistema actual cojea”, señaló el director, para quien “es increíble que un proyecto que ha recibido distinciones como el Premi Nacional de Cultura o la Medalla d’Or del Ayuntamiento, el día que termina su edición, no sepa con qué recursos contará”.

Por la experiencia acumulada por el festival, Girbau entiende que las ayudas no llegarán hasta otoño. “Por lo cual nos hemos tenido que endeudar a causa de los calendarios burocráticos”, indicó. La solución, estima, sería “fácil” y pasaría por “resolver convenios de tres años, que nos permitieran tener una estabilidad”. No es tanto la cantidad como la seguridad, remarcó. “Prefiero tener 1.000 euros menos, pero saber que eso lo tendré durante tres años, que esta especie de lotería actual”.

El clímax de Barnasants en Catalunya será así en Amposta, este domingo, donde Montse Castellà conmemorará su “30º aniversario de carrera y 50º de vida” con un respaldo muy singular, el de la Banda Municipal de La Sènia. Presentará ‘Groenlàndia’, un álbum (triple CD) en el que recorre su trayectoria y suma dos temas nuevos, con arreglos para la banda firmados por Pep Vila. La acompañarán cuatro de las voces invitadas en el disco, Borja Penalba, Pau Alabajos, Julien Leone y Sheila López Tornero.

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El concierto va en la línea de descentralizar la oferta musical, pero también de “centralizar, siendo las Terres de l’Ebre el ombligo de los Països Catalans”, observa Montse Castellà, que ya pensó en Groenlandia como título del álbum “antes de que Trump tuviese la brillante idea de anexionárselo”. El país nórdico “nos queda lejos, pero no tanto”, estima la cantautora de Tortosa. “Groenlàndia y Catalunya son dos minorías, alejadas, pero ambas con una lengua minorizada y amenazadas por la subida del nivel del mar y de la extrema derecha”.