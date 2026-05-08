31 FAM: "Con una discográfica has de ser consciente de que la música nunca será nunca tuya"

En un local de Sabadell, su ciudad natal, cuatro de los integrantes de la banda 31 FAM se reúnen para hacer algunas gestiones rutinarias. Dentro, tienen el estudio, donde sucede la magia creativa y se cocinan los proyectos a fuego lento. Con su naturalidad habitual, se desenvuelven en el espacio que se han creado a medida y, con un café en la mano, comentan y debaten algunos aspectos de su trayectoria.

31 FAM ha logrado convertirse en uno de los grupos referentes de la escena musical catalana. No se definen con ningún género concreto, ya que rehúyen de etiquetas como la de 'música urbana', pero aseguran que han conseguido encontrar su esencia: "Puedes escuchar un tema del grupo y siempre sabrás que es nuestro, da igual si es una rumba, country o reggaetón", concreta Dídac Serra, más conocido como LilDidi, uno de los cantantes de la banda.

Los miembros del grupo 31 FAM, de izquierda a derecha, Joey C, Bandam, Triple A y LilDidi. / Jordi Otix / EPC

En el grupo son seis mentes pensantes y, aunque aseguran que durante el proceso de creación es el momento en el que menos discuten, pero en las decisiones finales, la cosa cambia. "A veces cuesta encontrar la misma visión", explica el cantante Álex Sánchez, que se hace llamar Triple A. Sin embargo, su último álbum les ayudó en este proceso. En 'R31' (2025) exprimen el concepto de la radio y crean su propia emisora en la que todos los estilos son bienvenidos: "Dentro de la programación cabe desde la balada más tristona hasta una bachata", añade Triple A. Y, de hecho, el concepto les convenció hasta tal punto que decidieron sacar la 'Temporada 2' antes de cerrar esta etapa.

En el momento de decidir qué canciones entraban en la segunda parte, se barajaron entre 20 opciones, de las que acabaron entrando únicamente cinco temas. Entre ellos, 'Anem Tirant', una oda a la amistad que parte desde un punto muy personal: "Habla del sentimiento de familia que tenemos y llevamos viviendo muchos años, del que estamos agradecidos y con el que vamos a muerte", argumenta Didi.

Un directo hecho a medida

A raíz del lanzamiento de la segunda parte del disco, los músicos han retomado la gira, que cuenta tanto con fiestas mayores, como con festivales. A su vez, esto ha significado iniciar una nueva etapa: "Vamos con banda por primera vez. Somos un equipo más grande y nos estamos profesionalizando bastante más", explica Didi. Sin embargo, al principio no sabían cómo iba a encajar la música en directo en su formato: "Íbamos con un poco de miedo. No nos acabábamos de imaginar con batería", apunta el cantante Ferran Vilalta, bajo el nombre de Bandam. "Al final encontramos una manera de unir las pistas grabadas con los instrumentos y que no fuera como el típico grupo de rock", añade Joel Cosp, que recibe el nombre de Joey C en la banda, uno de los productores.

Por otro lado, el hecho de trabajar con otros artistas les ha llevado a empezar a formarse en teoría musical. "Trabajamos con gente importante que les gusta mucho lo que hacemos, pero que no lo acaban de entender a nivel musical, entonces estamos estudiando para poder transmitir mejor lo que queremos en vivo", argumenta Bandam. Y es que, aunque algunos miembros de la banda sí que tienen conocimientos en este ámbito, otros nunca lo habían estudiado: "Vivimos de la música, pero ahora nos estamos empezando a formar para saber realmente lo que hacemos", apunta Didi.

Vivimos de la música, pero ahora nos estamos empezando a formar para saber realmente lo que hacemos

Además, en el directo, se suman los elementos visuales, ya que es la primera vez que cuentan con pantallas en el fondo, lo que les ha supuesto una "ventaja y desventaja a la vez", ya que tienen muchas posibilidades y opciones en el aire. "Es como ver una peli que te narra el concepto de la radio. Antes lo teníamos muy claro pero no podíamos visualizarlo", explica Didi. El 'tour' recorrerá distintas ciudades de Cataluña hasta llegar a Razzmatazz, donde celebrarán -por segunda vez- un concierto especial de fin de año.

Música con sello propio

Cuando empezaron, allá por 2016, los miembros del grupo tenían entre 16 y 17 años. Entonces, se metieron de cabeza en el mundo de las discográficas: "Al principio es súper necesario, y más en Catalunya", cuenta Triple A. Sin embargo, con el paso del tiempo decidieron desligarse por completo de este mundo en darse cuenta de lo que significaba: "Tienes que ser consciente de que esa música no será nunca tuya y otro decidirá por tí lo que hace con ella. Nosotros no queríamos eso, porque es nuestra música", añade el cantante.

Así, decidieron "pedir un préstamo" para autofinanciarse y no tener que "pagar a nadie", tal como detalla el productor Joey C. Sin embargo, aseguran que el proceso no fue fácil, ya que la transición fue "bastante compleja". En estos momentos, se apoyaron también en el equipo de managers que tienen detrás: "Hacen un poco de padres", bromea Didi.

El grupo 31 FAM, en su estudio de Sabadell. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Desligarse de una discográfica les supuso una mayor libertad en la planificación, pero tampoco pueden apartar la mirada de los números. "Dentro de nuestra editorial queremos que la música llegue al máximo a la gente. Si no, no comes", añade Bandam, "No tenemos una obsesión con las cifras, pero al final hay que mirarlas".

Un nuevo panorama

31 FAM, en sus inicios, fue labrando un camino poco a poco dentro de un mundo de trompetas que parecía inquebrantable. "Faltaba mucha gente en el panorama y al principio estábamos un poco solos", asegura Didi. Sin embargo, poco a poco se fue creando un nuevo escenario de distintos estilos musicales. "La competencia mola porqué te hace vibrar", enuncia Triple A.

Ahora parece que, otra vez, va surgiendo un nuevo panorama. "La gente se está atreviendo más, pero al público catalán le cuesta. Muchas veces no es receptivo", detalla Joey C. Sin embargo, coinciden en que la música catalana, aquella que en 2016 estaba llena de contenido político, cada vez lo está perdiendo más: "Ahora hay más miedo de dar una opinión que no esté bien vista, pero nosotros lo hemos tenido siempre muy claro, al menos con la parte del catalanismo", señala Didi. Esto queda claro con las constantes referencias a elementos de la cultura catalana en sus letras y vídeos: desde Ferran Adriá hasta 'Plats bruts', pasando por la aparición del meteorólogo Tomàs Molina o la cocinera Carme Ruscalleda en sus videoclips.

Ahora hay más miedo de dar una opinión que no esté bien vista, pero nosotros lo hemos tenido siempre muy claro, al menos con la parte del catalanismo

Nuevos proyectos

El grupo acaba de iniciar la gira, tras meses de preparación del directo, pero no quitan la vista del futuro. Aunque por el momento solo sean ideas que por sus mentes, aseguran que seguirán por la línea de "un álbum conceptual", aunque eso conlleve un proceso más laborioso en el momento de las decisiones finales.

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Además, de forma unánime, aseguran que uno de sus sueños sería llenar un Palau Sant Jordi o incluso un Estadi Olímpic, especialmente tras haber podido actuar en el Club, ya que consideran que es "lo máximo a lo que se puede aspirar en Cataluña". "Creo que si consigues un Sant Jordi, ya lo has hecho todo", concluye Bandam.