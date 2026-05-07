Gira de retorno
A la venta 500 nuevas entradas para el concierto de El Último de la Fila de este jueves en Barcelona
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Los fans de El Último de la Fila que se hayan quedado con las ganas de ver en vivo el retorno de este mítico grupo de la historia musical español tienen una nueva oportunidad: Ticketmaster ha puesto a la venta 500 nuevas entradas para el recital de Barcelona de este mismo jueves, 7 de mayo.
La agencia Concert Tour ha informado de la buena noticia en un comunicado. La decisión ha llegado después del montaje del escenario y del resto de elementos de producción, al constatar la disponibilidad de más plazas con visibilidad apropiada para el público.
El Último de la Fila brindó el primer recital de su gira de retorno en la capital catalana el pasado domingo, en un concierto en el que la banda dio muestras de estar en forma, con un repertorio de canciones memorables.
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