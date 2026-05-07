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La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de fútbol

SHAKIRA COPA MUNDIAL 2026

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SHAKIRA COPA MUNDIAL 2026 / EPC

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Después del 'Waka Waka', 'Dai Dai'. De Sudáfrica 2010 a Estados Unidos, México y Canadá 2026. La artista colombiana Shakira volverá a ser la voz principal de la canción oficial de un Mundial de fútbol, según ha anuncido este jueves la cantante en un breve vídeo publicado sus redes sociales. El gran evento deportivo se jugará entre los meses de junio (con el partido inaugural entre México-Sudáfrica el día 11) y julio (la final será el domingo 19) en los mencionados tres países americanos. El tema 'Dai Dai' será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil), Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de la pieza, que interpreta junto al nigeriano Burna Boy.

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El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó la selección española. Cuatro años más tarde repitió éxito con el de Brasil 2014 con 'La La La', aunque esa no fue la canción oficial (fue 'We Are One (Ole Ola)' interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte).

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