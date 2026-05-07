Rosalía elige una clásica bodeguita para su primera cena en Sevilla: “Pídete un piripi”

La cantante Rosalía se pasea por Sevilla ante la expectación de sus cientos de fans, que fueron acompañándola en su paseo por el centro de la ciudad. La tensión ha sido máxima en las últimas horas ante la posibilidad de que finalmente fuera ella la protagonista del concierto sorpresa de Netflix que se celebrará este sábado sobre el río Guadalquivir para el estreno mundial de la serie Berlín y la dama del armiño, que se rodó en Sevilla y cuya trama se desarrolla en la ciudad.

Rosalía se aloja en un hotel con mucha historia, el Hotel Alfonso XIII, en el corazón de la ciudad. La primera salida, a pie por las calles que rodean la catedral de Sevilla, la han conducido a una histórica bodeguita con algunos de las tapas más clásicas de la ciudad. El lugar elegido ha sido la Bodeguita Antonio Romero, un lugar emblemático de Sevilla donde lo más tradicional es pedirse un montaito llamado piripi, que lleva lomo de cerdo, bacon, queso fundido, rodajas de tomate y una mayonesa con toque de alioli. Sus seguidores se han quedado aguardando a las puertas del local, que ha prohibido entrar a hacer fotos para proteger la intimidad de la artista y que pudiera cenar tranquilamente.

Las mejores tapas de un lugar clásico en Sevilla

Un lugar tradicional, que tiene al frente a una familia que ha logrado estar al frente de varios de los locales más concurridos del centro de la ciudad y que es un referente de la gastronomía sevillana. Platos llenos de sabor y autenticidad, donde destacan el típico piripi (“Tómate un piripi”, le recomendaban sus admiradores) o el también exquisito montaito de pringá.

Que a Rosalía le gusta la cocina tradicional y casera no es ningún secreto ya en Sevilla. En su última visita, en 2024, se descantó por Casa Morales, otro lugar histórico donde disfrutó las espinacas con garbanzos.

Rosalía está acompañada de su hermana Pili, que la ha protegido durante todo el tiempo mientras sus seguidores le pedían videos y alababan su corte de pelo, ya que la cantante catalana ha acortado de forma considerable su melena. Amiga, confidente y responsable de la estrategia creativa de la cantante, su hermana iba pidiendo paso y dando las gracias a los seguidores mientras pedía educamente que dejaran caminar a la artista.

La bodega elegida por el staff de Rosalía es la primera de las abierta por Antonio Romero, por eso la llaman la Bodeguita Origen, situada en el popular barrio del Arenal, en la calle Antonia Díaz, es el lugar donde todo empezó en 1994.

Un hotel elegido por los aristócratas y los actores de Hollywood

El hotel elegido por Rosalía ha alojado a Ava Gardner, Madonna, Brad Pitt, Harrison Ford, la Casa Real española, las fortunas más importantes de México o Venezuela. El Alfonso XIII, el 'embajador del lujo' en la ciudad cumplirá 100 años en 2028 y es hoy un establecimiento de Luxury Collection dentro de Marriott Internacional. Su protagonismo se eleva con la Feria de Abril que se celebra en Sevilla.

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Es el favorito de la Casa Real española y los actores de Hollywood, escenario de películas como ‘Lawrence de Arabia’ o ‘Bolero’. Un hotel destino entre cuyas paredes se garantiza privacidad y lujo a partes iguales. El Hotel Alfonso XIII, en el centro de Sevilla, fue inaugurado por el rey del mismo nombre en 1928, a las puertas de la exposición universal que puso a la ciudad en el mapa, sigue siendo símbolo del lujo en la ciudad. Sus paredes guardan bajo siete llaves maravillosos secretos de aristócratas, ricos empresarios y políticos. Y ahora también de Rosalía, la artista española más internacional.