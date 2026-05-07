L'Auditori aumenta su presupuesto artístico y los precios de la OBC

La primera temporada de Víctor Medem como nuevo director de L'Auditori se nota mucho más en el cambio de imagen que en el contenido de la programación. Esta mantiene sus principales ciclos, sigue apostando por los artistas locales y por primeras espadas de la música y combina grandes obras del repertorio con la recuperación del patrimonio y estrenos. La OBC ofrecerá 14 en el curso 2026-27. "Es la temporada con más estrenos pero no todo son encargos", ha declarado Medem en la presentación en la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori. Jordi Savall y el Quartet Casals le han acompañado, así como los responsables de los diferentes ciclos. Savall, que desde hace años triunfa con 'El so original', aprovechó para presentar su concierto del próximo lunes con música de Vivaldi hecha originalmente en el Ospedale della Pietà de Venecia. "Tanto músicos y coros como los solistas serán femeninos porque así es como Vivaldi preparó aquellas obras en un hospicio femenino donde formaban a las hijas naturales de familias de Venecia", recordó el maestro. El Quartet Casals por su parte aplaudió la recuperación de la dirección de la Biennal de Cuartetos que la próxima primavera contará con conjuntos como Modigliani, Leonkoro, Cosmos, Quiroga, Brentano y Javus.

Por primera vez L'Auditori contará con cuatro artistas residentes: la pianista Saskia Giorgini, la compositora Merche Blasco, la soprano Elionor Martínez y la compositora Ariadna Alsina. "Esta institución ha de estar al servicio del talento", ha destacado Medem. El director ha prescindido de discursos filosófico-artísticos y ha hablado de la razón de ser de L'Auditori: la música y el deber como centro público de hacerla accesible a través de todos los ciclos y conjuntos vinculados a L'Auditori como la Orquetra Sinfònica de Barcelona (OBC) i Nacional de Catalunya y la Banda Municipal de Barcelona. Pese a que el presupuesto artístico crecerá un 3% y alcanzará los 8, 5 millones de euros la próxima temporada, los de la OBC subirán. "Llevaban casi diez años congelados", ha alegado el director que ha impulsado una renovación de la imagen de marca aunque mantiene la misma filosofía y ciclos de este centro que ha transformado la vida musical de la Ciudad Condal.

OBC

En su quinta temporada como titular de la OBC, Ludovic Morlot abrirá la temporada el 2 de octubre en L'Auditori con la 'Séptima' de Beethoven y el 'Concierto para piano y orquesta núm 2' de Chopin, con Jan Lisiecki como solista y 'Concertino para orquesta de cuerda' de Gerhard, compositor de quien grabará sus obras. Morlot también dirigirá, entre otras, la 'Quinta' de Prokofiev, la 'Segunda' de Mahler con el Orfeó Català y el primer acto de 'La Valquiria' de Wagner con destacadas voces. Y estrenará en España obras de varias compositoras como 'Dad goes to the mountain', de Cassandra Miller, 'Wrath of God', de Sofia Gubaidulina, así como 'Cassandra', de Bai Soler.

Entre las batutas que trabajarán con la OBC figuran Sebastian Weigle, Marta Gardolinska, directora principal invitada, Vasily Petrenko, Andris Poga, Pietrari Inkinen, Edmon Colomer, Carlos Mena, Josep Planells, Josep Caballé. Y Kent Nagano vendrá a la temporada de la orquesta catalana en su primera salida con la ONE.

Banda

En sus nueve años al frente de la BMB, José R. Pascual-Vilaplana ha transformado el conjunto que entusiasma a un público amplio. La próxima temporada se atreverán, entre otros, con una versión de la 'Novena' de Beethoven para conjunto de vientos de V. Mas de Quiles con la Sociedad Coral de Bilbao y la monumental 'Circus Maximus' de John Corigliano. Habrá estrenos absolutos de Luis Serrano Alarcón y Helena Cánovas y un original concierto de Fin de Año con el humor de Peyu y el cantante y compositor Arnau Tordera centrado en música catalana. América Latina estará presente en dos conciertos, uno dedicado a Piazzolla con Mercedes Gancedo (soprano), Gustavo de Genaro (tenor) y Marcelo Mercadante (bandoneón) y un homenaje a García Márquez en el centenario del nacimiento del Premio Nobel colombiano que contará con Francesc Orella como narrador. Como novedad, todos los conciertos ser harán siempre en domingo, en la Sala 1 Pau Casals a las 18:00 horas.

Proyecto educativo

Los espectáculos familiares y educativos copan la mayoría de la programación: 300 de los 500 que ofrece L'Auditori. Como novedad se estrenarán dos nuevas propuestas: 'Xopluc', un espectáculo para bebés a partir de un año con música y marionetas basado en melodías y canciones tradicionales y los coros de Canta Gran estrenarán 'espardenya blanca al peu' una propuesta sobre música tradicional con la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona y Roger Mas. La próxima Cantània estará dedicada a Antoni Gaudí.

El célebre arquitecto de la Sagrada Familia también será objeto de una exposición en el Museu de la Música que profundizará en la relación entre la música y sus singulares construcciones. Otro artista muy conocido, Quino, el autor de las viñetas de Mafalda también será objeto de atención organizada con el Saló de Còmic que mostrará su faceta melómana. Estas serán dos de las 10 exposiciones de la nueva temporada que contará con numerosos conciertos de cámara, algunos de ellos de la Biennal de Cuartetos que acogerá la sala de teclados.

Artistas locales e internacionales

Más allá de la presencia de grandes figuras internacionales como Gustavo Dudamel y la NY Phil o Klaus Mäkelä con la Orquesta del Concertgebouw organizado por los promotores privados Ibercamera y BCN Classics, Medem destacó debuts como los del pianista Yunchan Lim, la mezzosoprano Anja Mittermüller y de la soprano Sabine Devieilhe.

L'Auditori lleva años ofreciendo desde música sinfónica y de cámara pero también jazz, electrónica, contemporánea, antiga y propuestas híbridas. Medem aspira a "potenciar el talento local". Entre los proyectos: la integral de las sonatas para violonchelo y piano de Beethoven interpretadas por Pau Codina y Marc Heredia. La música moderna de Sample Series también van en esta línea darán protagonismo a grupos como Crossinglines y Frames Percussion y a compositores como de este siglo como el barcelonés Arnau Brichs sin olvidar a maestros como Kurtag y Xennakis. Cosmos Quartet ofrecerá un concierto centrado en obras de Charlotte Bray y Sit Back descubrirá el nuevo álbum de Marina Herlop y 'Constellations', lo último del trompetista Raynald Colom con Diego Amador, pianista y cantaor. El jazz también contará con la saxofonista y multiinstrumentista Irene Reig y su trabajo más íntimo, 'Ànima'.