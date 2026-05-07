Ferran Utzet abre Jàssera, la única librería de Barcelona dedicada al teatro

Ferran Utzet (Barcelona, 1977) cambió las matemáticas por el teatro, estudió interpretación y ha destacado como director teatral. Este año se ha estrenado como librero con 'Jàssera' una tienda especializada en artes escénicas en el Raval, muy cerca de Las Ramblas. Se trata de un espacio único en Barcelona, un pequeño local en la calle Sitges 8 que solo abre por las tardes. Prioriza la dramaturgia catalana actual. Solo tiene traducciones al catalán y libros originalmente en español o en otros idiomas . "La intención no es hacerme rico sino que este proyecto sea autosuficiente. Me basta con poder pagar el sueldo de la persona que atiende, no espero grandes beneficios", afirma, realista. También le sirve como despacho, aunque mucha privacidad no tiene, pues únicamente una cortina de terciopelo separa ese espacio de las estanterías de la tienda.

A veces ensaya allí obras de pequeño formato. "Es muy chulo porque la gente nos oye y a veces se quedan escuchando". Es otra forma de conectar con el teatro que no se encuentra en otros lugares. "Me gusta esa sensación democrática de pensar que, como pasaba en la librería Millà, aquí te puedes encontrar desde un actor o actriz que admiras, a un profesor o un director. No hay muchos espacios así en el mundo del teatro, que suele ser un sector muy disgregado".

Ferran Utzet en su librería especializada en artes escénicas 'Jàssera'. / Jordi Otix / EPC

Curiosamente, Utzet prefiere ver las obras escenificadas a leerlas. "Los textos teatrales son partituras musicales. Interesan a la gente que hace teatro y en una pequeña parte a lo que llamo los "superespectadores". Confieso que a mí mismo no me gusta leer teatro porque es pesado. Mejor verlo en escena".

Pasar a la acción

El local pertenece a su familia, que lleva siglos alquilándolo. En los últimos tiempos hubo una tienda de ropa antifascista que se fue de aquí porque vendía más por internet. Antes de eso hubo una tienda de discos y previamente, un zapatero. "Siempre ha habido comercios con esencia en este local y ahora que en barrio predominan las tiendas de fundas de móviles y de súpers 24 horas, me ha parecido chulo pasar a la acción y contribuir a que Barcelona sea la ciudad que me gustaría que fuera".

Él ya no vive en el Raval pero este bario ha sido su casa durante 20 años y sabe de lo que habla. "El Raval antes era como Camdem en Londres: un sitio vivo, efervescente".

Las ventas en la tienda no son para tirar cohetes pero es pronto para hacer una valoración. No lleva ni un año abierto. Levantó la persiana a principio de año. "La gente va viniendo. Al principio la venta se concentraba los viernes y sábados, ahora están más repartidas entre todos los días de la semana. La tendencia es creciente porque va corriendo la voz", explica.

Se acercan a 'Jàssera' desde gente de la profesión a futuros artistas del Institut de Teatre. Entre sus mejores clientes destaca la gente del teatro 'amateur'. "Igual se llevan 10 libros. Muchos vienen de fuera de Barcelona y suelen pedir consejo. De hecho les estamos preparando una guía con una lista de obras ordenadas por el número de personajes y si son masculinos o femeninos", apunta. Más que clásicos, estos grupos lo que buscan hoy en día son "obras de teatro contemporáneo catalán".

Más allá de las obras clásicas de Sófocles y Eurípides, Utzet cuenta con un catálogo de dramaturgia catalana contemporánea y textos en versión original de Tennessee Wiliams, Tom Stoppard, Martin Mc Donagh... Las obras de Federico García Lorca están en diferentes formatos, desde cómic a textos teatrales y también sus poemarios. "Aunque sale del cánon, Lorca tenía que estar. Sus obras teatrales sí son muy bonitas para leer".

También hay una pequeña sección dedicada a dramaturgos o gente que se quiere dedicar a escribir, donde se encuentran ejemplares de 'Suspens. Com escriure una novela d'intriga' de Patricia Highsmith o 'Cartes a un jove escriptor' de Colum McCann. Y en el escaparate luce un libro destinado a los más peques: 'Fem teatre!', con textos de Àngels Bassas e ilustraciones de Roser Calafell.

También hay libros enfocados a la dirección y a la interpretación como 'El actor y la diana' de Declan Donnellan, otro con explicaciones sencillas de las obras de Shakespeare y hasta el libro del Ticicle, cracks del humor gestual. Pero también incluye alguna novela ligada al teatro como 'Hammet', que recomienda leer antes de ver el film y el juego de cartas con el que Marina Abramovic, la abuela de la performance, para aprender su método para resistir, concentrarse y superar límites, tanto físicos como mentales.

Actualmente Utzet anda atareado con 'El fill', un drama familiar del Premio Nobel de Literatura noruego Jon Fosse que se estrena este jueves en el Espai Lliure, con Guillem Balart en el rol protagonista.

Un momento de 'El fill', de Jon Fosse, que Utzet dirige en el Espai Lliure. / Marta Mas Girones

Esta misma semana ha empezado los ensayos de algo muy diferente: 'La truita', una comedia del francés Baptiste Amann protagonizada por Emma Vilarasau y Jordi Bosch que se estrenará en Barcelona en el Poliorama dentro del Festival Grec. Esta sala queda a escasos pasos de su local, algo que le irá de perlas.

"La librería es posible porque el local pertenece a la familia y porque me puedo ganar la vida como director teatral", admite. No tiene claro cuál es el volumen más demandado hasta la fecha, aunque cita 'L'imperatiu categòric', premiada obra de Victòria Szpunberg, entre los títulos más solicitados. Entre sus sorpresas, la demanda de las obras de Ferran Dordal. "A priori no pensaba que interesaran tanto porque hace un teatro postgramático elevado". En breve pondrá una sección de segunda mano.