Un escenario sobre el mar y vistas a Barcelona: así será el Blaumarí Music Festival

Una plataforma de 38 toneladas sobre el mar de Barcelona: este será el escenario del nuevo ciclo de conciertos que nace en el Port Vell, el Blaumarí Music. La propuesta del festival, que se celebrará del 10 de junio al 28 de junio, es acercar el puerto al público barcelonés. "Unimos el Mediterráneo con el mundo urbano", ha afirmado el promotor Martín Pérez, fundador de la marca Concert Studio (ha estado al frente de festivales como el de Pedralbes o el Alma del Poble Espanyol...), en la presentación del certamen este jueves.

Un operario trabajando en el montaje del escenario sobre el mar del Blaumarí Music Festival, este jueves en el Port Vell. / Pau Gracià

Detrás del escenario se podrá ver la ciudad de Barcelona, ya que la plataforma no tendrá techo, lo que permite reducir el peso de las instalaciones y ofrecer una vista de la capital catalana como fondo de los conciertos. La instalación tendrá un tamaño de 26 metros de ancho por 14 de profundidad y podrá soportar hasta 300 toneladas de peso, aunque el director artístico, Martín Pérez hijo, asegura que cargarán hasta 30 toneladas como máximo.

El recinto del ciclo de conciertos contará con dos espacios: la zona de escenario y el ‘Moll blaumarí’. El área principal de conciertos contará con un aforo de 2.460 personas con el público sentado y hasta 3.800 combinando la pista con las gradas, decisión que dependerá de las características de cada espectáculo. En cambio, el ‘Moll blaumarí’ será una extensión de la plataforma donde podrán actuar los artistas emergentes antes del concierto. "Queremos ayudar a la gente joven para que tenga un espacio único para disfrutar y demostrar su talento", ha señalado David Pino, director del Port Vell. En este sentido, los músicos irán en consonancia con el estilo del artista principal que actúe cada noche.

El promotor Martín Pérez, su hijo y director artístico del certamen, Martín Pérez, el director del Port Vell, David Pino, y el responsable de la oferta gastronómica de BNGRUP Adrià Bonell, este jueves en la presentación del Blaumarí Music. / Pau Gracià

Este espacio combinará la música con la gastronomía, a cargo de la empresa BN Grup. De esta manera, durante los 100 días en los que el recinto estará abierto, se ofrecerá, entre otras propuestas, un cóctel exclusivo para el festival. Además, la zona quedará abierta cada día hasta la 1:30 horas.

El ciclo de conciertos contará con las actuaciones de hasta 17 artistas nacionales e internacionales, desde Rosana hasta Kamasi Washington, pasando por The Cardigans o Sau. Además, en el escenario de futuras promesas habrá actuaciones de músicos como Raquel Lúa, Clara Gispert o Leiton.

Operarios trabajando en el montaje del escenario sobre el mar del Blaumarí Music Festival, este jueves en el Port Vell. / Pau Gracià

La viabilidad del sonido

“Lo primero que hicimos fue llamar a un ingeniero para que nos explicara si el proyecto era viable con el tema del sonido”, ha apuntado el promotor. La localización del festival, en el Moll de Barcelona, concretamente en el World Trade Center, se ha pensado como una zona estratégica para evitar molestar a los vecinos, han asegurado. Además, la orientación del escenario de espaldas a la ciudad permite un menor impacto del ruido. “Montamos un escenario a 100 metros de Colón sin molestar a ningún vecino”, ha zanjado Pérez.

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El precio medio de las entradas es de unos 40 euros, pero varían en función del concierto y del tipo de ticket. Sin embargo, el más alto del ciclo son unos 100 euros por un pase al ‘Front Stage’.