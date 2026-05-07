Estrenos de cine
Crítica de 'Bajo tus pies': Una película de terror psicológico que adolece de escasa originalidad en su planteamiento y desarrollo
'Bajo tus pies'
Año: 2026
Dirección: Cristian Bernard
Intérpretes: Maribel Verdú, Sofía Otero, Ibai Atanes
Estreno: 8/5/26
★★
El debut del director argentino Cristian Bernard en el cine español se resuelve como una película académica de terror psicológico que parece más un ejercicio de estilo. De entrada se nos dice que está basada en hechos reales, pero su planteamiento de relato fantástico, con no poca influencia de ‘La semilla del diablo’ y ‘El resplandor’, nos aleja de cualquier concepto de realidad. No es una paradoja, pero es extraño. Isabel (Maribel Verdú) es una mujer separada y con dos hijos pequeños. El marido los ha abandonado para formar otra familia. Ella trabaja como psicoanalista ‘on line’. Se instalan en un espacioso apartamento, algo demodé –si no fuera por los móviles y otros aparatos tecnológicos, el filme podría acontecer hace muchos años–, al que logran acceder pagando poco pero firmando cláusulas muy peculiares.
Por supuesto, el edificio parece tener vida propia: a través de la rejilla de la caldera que calienta todo el inmueble, Isabel y sus retoños escuchan voces inquietantes y malsanas. El apartamento queda convertido en escenario inalterable y opresivo, un personaje más, aunque no se le saca suficiente partido. El relato tiene demasiados altibajos y repeticiones. Entra rápido en materia, pero se estanca. No acaba de abismarse hacia la locura y sus golpes de efecto son previsibles.
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