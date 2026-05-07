Ingresada en Portugal tras una operación intestinal
Bonnie Tyler sale del coma aunque sigue muy grave
La artista ha cancelado sus conciertos de este año: "Pedimos disculpas a todos los fans y a nuestros promotores"
La cantante británica Bonnie Tyler (1951) ha salido del coma, aunque sigue en la UCI y su estado es muy grave. Poco a poco, la artista va mejorando, aunque el proceso es lento y sus médicos advierten de que su completa recuperación llevará tiempo. Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el intestino en el Hospital de Faro, en la región del Algarve.
Este contratiempo ha obligado a cancelar o posponer hasta el año que viene todos los conciertos que tenía programados. "Pedimos disculpas a todos los fans y a nuestros promotores por la decepción que les causará pero confiamos en su comprensión y paciencia", ha explicado la familia en un comunicado, además de pedir privacidad en estos momentos difíciles.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
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