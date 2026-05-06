Fenómeno global
Sheinbaum recibirá a la banda coreana BTS en el Palacio Nacional antes de sus conciertos en México
El Gobierno mexicano gestionó el encuentro con el grupo de K-pop luego de enviar una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar más conciertos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que recibirá la tarde de este miércoles en el Palacio Nacional a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, previo a los conciertos que la banda ofrecerá a partir del jueves en el país.
“Hoy viene el grupo BTS, aquí en Palacio Nacional”, informó la mandataria, al detallar que el encuentro se realizará alrededor de “las 5 de la tarde (00.00 GMT del jueves)”.
La mandataria mexicana explicó que la visita fue posible tras gestiones iniciadas por su Gobierno, después de que enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para atender la inconformidad de seguidores mexicanos por la escasez de entradas.
“Entonces, si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea y le dije, ‘Oh, ya están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos’”, relató.
Según explicó, el Gobierno surcoreano respondió positivamente a la solicitud.
“Entonces, me respondió con una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló.
Según Sheinbaum, el encuentro en Palacio Nacional fue coordinado por la secretaria de Cultura Claudia Curiel, quien “consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional".
Relevancia cultural
La presidenta destacó la relevancia cultural del grupo entre la juventud mexicana.
“Es un grupo musical de Corea del sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, dijo.
Asimismo, resaltó el contenido de sus canciones que, dijo, “tienen algo muy bonito que es que lo que cantan siempre, son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos, de amor y eso le gusta mucho a las y a los jóvenes”.
Sheinbaum adelantó que, ante la posible asistencia de seguidores en las inmediaciones del recinto, se contempla un saludo público.
“Si viene mucha gente aquí, porque lo anunciamos. Podemos abrirles un balcón (...) para que los saluden”, comentó.
El anuncio se produce previo a los conciertos que ofrecerá BTS el 7, 9 y 10 de mayo en Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, en el estadio GNP Seguros, de la capital del país y después de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más conciertos del grupo en el país, en medio de quejas de seguidores por la reventa y presuntas irregularidades en la venta de entradas.
- El Último de la Fila, un aquelarre a favor del ansia de vivir en su épica noche de regreso en el Estadi Olímpic
- Manolo García y Quimi Portet: “El Último de la Fila es volver a casa; estábamos locos por la música y eso nos sigue uniendo”
- El Último de la Fila desvela a quién iba dirigida la frase '¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
- Eros Ramazzotti, carisma y canciones que perduran en un emocionante concierto en el Palau Sant Jordi
- El MNAC adjudica el traslado de las pinturas profanas de Sijena
- Poesía y bocatas plateados
- Un tribunal declara ilegales las subidas de precio de Netflix y habrá devoluciones a los usuarios
- Movistar Plus+ lanza un plan más barato de cine y series: ¿Qué incluye y a qué precio?