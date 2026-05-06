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Sheinbaum recibirá a la banda coreana BTS en el Palacio Nacional antes de sus conciertos en México

El Gobierno mexicano gestionó el encuentro con el grupo de K-pop luego de enviar una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar más conciertos.

Sheinbaum recibirá a banda coreana BTS en Palacio Nacional antes de conciertos en México

Sheinbaum recibirá a banda coreana BTS en Palacio Nacional antes de conciertos en México

EFE

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Ciudad de México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que recibirá la tarde de este miércoles en el Palacio Nacional a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, previo a los conciertos que la banda ofrecerá a partir del jueves en el país.

Hoy viene el grupo BTS, aquí en Palacio Nacional”, informó la mandataria, al detallar que el encuentro se realizará alrededor de “las 5 de la tarde (00.00 GMT del jueves)”.

Los fans del grupo coreano BTS hacen fila en el Tokyo Dome antes del inicio de su primera gira mundial, «Arirang», en Tokio el 17 de abril de 2026. Decenas de miles de fans esperaban con entusiasmo a las afueras del emblemático estadio de Tokio para ver a BTS en su primer concierto fuera de Corea del Sur tras el inicio de su gira mundial. (Foto de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Los fans del grupo coreano BTS hacen fila en el Tokyo Dome antes del inicio de su primera gira mundial, «Arirang», en Tokio el 17 de abril de 2026. Decenas de miles de fans esperaban con entusiasmo a las afueras del emblemático estadio de Tokio para ver a BTS en su primer concierto fuera de Corea del Sur tras el inicio de su gira mundial. (Foto de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

La mandataria mexicana explicó que la visita fue posible tras gestiones iniciadas por su Gobierno, después de que enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para atender la inconformidad de seguidores mexicanos por la escasez de entradas.

“Entonces, si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea y le dije, ‘Oh, ya están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos’”, relató.

BTS inicia en Corea del Sur la gira mundial de K-pop con más conciertos de la historia

BTS inicia en Corea del Sur la gira mundial de K-pop con más conciertos de la historia / Epc

Según explicó, el Gobierno surcoreano respondió positivamente a la solicitud.

“Entonces, me respondió con una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló.

Una mujer posa para una foto frente a una pancarta del grupo de K-pop BTS en un estadio donde el grupo se presentará en Goyang el 9 de abril de 2026. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, darán inicio a su gira mundial el 9 de abril, aprovechando el éxito de su álbum de regreso y una presentación histórica en el corazón de Seúl. (Foto de Jung Yeon-je / AFP)

Una mujer posa para una foto frente a una pancarta del grupo de K-pop BTS en un estadio donde el grupo se presentará en Goyang el 9 de abril de 2026. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, darán inicio a su gira mundial el 9 de abril, aprovechando el éxito de su álbum de regreso y una presentación histórica en el corazón de Seúl. (Foto de Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE / AFP

Según Sheinbaum, el encuentro en Palacio Nacional fue coordinado por la secretaria de Cultura Claudia Curiel, quien “consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional".

Relevancia cultural

La presidenta destacó la relevancia cultural del grupo entre la juventud mexicana.

“Es un grupo musical de Corea del sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, dijo.

Imagen de archivo del grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, Corea del Sur.

Imagen de archivo del grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, Corea del Sur. / BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT / EFE

Asimismo, resaltó el contenido de sus canciones que, dijo, “tienen algo muy bonito que es que lo que cantan siempre, son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos, de amor y eso le gusta mucho a las y a los jóvenes”.

Sheinbaum adelantó que, ante la posible asistencia de seguidores en las inmediaciones del recinto, se contempla un saludo público.

“Si viene mucha gente aquí, porque lo anunciamos. Podemos abrirles un balcón (...) para que los saluden”, comentó.

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El anuncio se produce previo a los conciertos que ofrecerá BTS el 7, 9 y 10 de mayo en Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, en el estadio GNP Seguros, de la capital del país y después de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más conciertos del grupo en el país, en medio de quejas de seguidores por la reventa y presuntas irregularidades en la venta de entradas.

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