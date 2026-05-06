Las Pussy Riot se cuelan en la Bienal de Venecia para protestar por el pabellón de Rusia: "El único arte ruso hoy es sangre"

Una protesta frente al pabellón ruso, la renuncia del jurado y el boicot del Ministro de Cultura: la 61.ª Bienal de Venecia abrió sus puertas este miércoles con una presentación a la prensa en medio de un ambiente tenso, alimentado por el regreso de Rusia, ausente desde 2022. Con pasamontañas rosas, bengalas rosas y mostrando sus pechos, el colectivo feminista ucraniano Femen y el grupo ruso Pussy Riot protagonizaron su primera acción conjunta frente al pabellón ruso el miércoles por la mañana, al inicio de las presentaciones a la prensa.

"Estamos aquí para recordar a todos que la única cultura rusa, el único arte ruso hoy, es sangre", declaró a la prensa Inna Shevchenko, activista de Femen. "Este pabellón se alza sobre fosas comunes ucranianas", añadió.

Esta es la primera vez desde la invasión de Ucrania que Moscú presenta un proyecto artístico en la mayor exposición de arte contemporáneo del mundo, que se celebra cada dos años en Venecia.

Desde su anuncio a principios de marzo, la participación de Rusia ha provocado indignación, especialmente en el gobierno italiano y la Unión Europea, que amenazó con retirar una subvención de dos millones de euros concedida a la Bienal. En el último acontecimiento, el jurado de la Bienal dimitió en bloque el jueves tras anunciar la exclusión de Rusia e Israel de la lista de premiados, debido a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra contra sus líderes. El pabellón ruso permanecerá cerrado durante la inauguración pública de la Bienal, del 9 de mayo al 22 de noviembre, ya que su apertura requiere autorización. Sin embargo, las actuaciones musicales grabadas en el interior durante los días de prensa, consideradas un evento privado, se retransmitirán en pantallas gigantes en el exterior.

Aunque el Pabellón Ruso permanecerá cerrado durante la inauguración pública de la Bienal, del 9 de mayo al 22 de noviembre, las actuaciones musicales grabadas durante los días de prensa se proyectarán en pantallas gigantes en el exterior. Dado que la presencia de Rusia en los días de prensa es un evento privado, no requiere autorización, a diferencia de la inauguración oficial.

La exposición, titulada «El árbol enraizado en el cielo», presenta a una treintena de jóvenes músicos, filósofos y poetas, en su mayoría rusos, pero también procedentes de México, Mali y Brasil.

«Quiero agradecer a la Bienal su apoyo a la idea de que todos los países estén representados aquí», declaró la curadora de la exposición, Anastasia Karneeva, en un vídeo publicado en Instagram el lunes.

La chispa que desató la polémica

En 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, los artistas y curadores del pabellón ruso se retiraron de la Bienal en señal de protesta.

En 2024, Rusia no fue invitada. El anuncio de su regreso este año ha provocado indignación.

En una carta enviada a principios de marzo al presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, 22 ministros europeos de Cultura y Asuntos Exteriores le pidieron que «reconsiderara la participación de la Federación Rusa», que consideraban «inaceptable en las circunstancias actuales». «Los eventos culturales financiados con dinero de los contribuyentes europeos deben defender los valores democráticos, promover el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión; valores que no se respetan en Rusia hoy en día», argumentó la Comisión Europea a mediados de abril al anunciar su intención de congelar o incluso cancelar su subvención.

La semana pasada, la UE volvió a escribir al gobierno italiano solicitando aclaraciones sobre las condiciones para acoger a la delegación rusa, por temor a una violación de las sanciones europeas contra Moscú.

«Un punto de tregua»

Según documentos de una inspección realizada la semana pasada por el Ministerio de Cultura italiano, los organizadores de la Bienal sostienen que Rusia es propietaria de su pabellón y que no se le puede impedir su uso.

Como consecuencia de la dimisión del jurado y la "excepcionalidad de la actual situación geopolítica internacional", los organizadores de la Bienal han pospuesto la ceremonia de entrega de premios del 9 de mayo al 22 de noviembre, último día de apertura al público.

Se otorgarán dos premios por votación popular, uno de los cuales podrá ser para cualquiera de los países participantes, incluida Rusia.

"La Bienal aspira a ser, y sigue siendo, un espacio de paz en nombre del arte, la cultura y la libertad artística", afirman los organizadores en su página web. Este es un principio que, a pesar de la presión, mantienen.