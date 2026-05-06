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Olivia Rodrigo aumenta a cuatro los conciertos en Barcelona en mayo de 2027

La promotora Live Nation confirma un cuarto concierto de Olivia Rodrigo en Barcelona, que se celebrará en mayo de 2027

Olivia Rodrigo en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026 en Los Ángeles

Olivia Rodrigo en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026 en Los Ángeles / NEILSON BARNARD

Europa Press

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La artista estadounidense Olivia Rodrigo ha añadido dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona en mayo de 2027, con lo que serán cuatro los que ofrecerá en la capital catalana dentro de su gira 'The Unraveled Tour', informa la promotora Live Nation.

Rodrigo había anunciado inicialmente las fechas del 1 y 2 de mayo, a la que este martes sumó una tercera el 5 de mayo por la "impresionante demanda" y este miércoles ha añadido un cuarto concierto el 6 de mayo: las entradas se pondrán a la venta general este jueves.

La gira recorrerá Norteamérica y Europa y acompañará el lanzamiento de su álbum 'You seem pretty sad for a girl so in love', que se publicará este junio.

Comenzará el 25 de septiembre en Hartford (Estados Unidos) e incluirá múltiples noches en ciudades como Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Las Vegas, Vancouver, Estocolmo, París o Milán.

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Las entradas para los conciertos en Barcelona, que tendrán a Die Spitz como grupo telonero, cierran el tramo europeo.

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