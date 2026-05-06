La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Girona propone adjudicar la gestión del Truffaut a la empresa de Cambrils

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Girona propone adjudicar la gestión del Cinema Truffaut a la empresa Rambla de l'Art-Cambrils AIE. Según recoge el acta, la puntuación final del concurso la sitúa por delante del Col·lectiu de Crítics por una diferencia de tan solo 2,16 puntos (90,75 y 88,59). Lo determinante a la hora de decantar la balanza ha sido la propuesta económica. La resolución de la mesa, que se ha trasladado al servicio de Contratación, supone un paso más dentro de los trámites administrativos para adjudicar la gestión del Truffaut. Desde hace 25 años, desde que gestaron el proyecto —y a partir del 19 de abril, de manera temporal— el Col·lectiu de Crítics se ha hecho cargo del cine, que proyecta películas de autor en versión original.

La gestión del Cinema Truffaut, que se ha visto envuelta de polémica, salió a concurso por 101.640 euros durante un plazo de dos años. La presentación de solicitudes se cerró a principios de marzo. Se presentaron el Col·lectiu de Crítics y la tarraconense Rambla de l'Art-Cambrils AIE (que gestiona el cine de este municipio y también programa el Casino de Begur).

El concurso valoraba dos aspectos, uno subjetivo (con 49 puntos) y otro económico (con los 51 restantes sobre 100). Entre otros, el primer apartado incluía aspectos como la programación —el Truffaut ha apostado por cine de autor y versiones originales— o el fomento de la lengua y la colaboración con otros equipamientos culturales.

En el primer bloque, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que fue quien gestó el proyecto del Truffaut y se ha hecho cargo de él durante todos estos años, se impuso por encima de la empresa tarraconense. Pero en el aspecto económico, y esto ha acabado siendo determinante para decantar la balanza, quien ha obtenido más puntuación ha sido Rambla de l'Art-Cambrils AIE.

La tarraconense presentó una oferta económica de 41.140 euros anuales para gestionar el Truffaut. Y el Col·lectiu de Crítics, a su vez, lo hizo por 45.980 euros. Tanto en un caso como en el otro, también se comprometieron a cubrir bajas del personal en un plazo inferior a 24 horas (lo que suponía obtener dos puntos en el concurso).

Por 2,16 puntos

Ahora, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Girona ha hecho pública la puntuación global. Sobre el total de 100, el Col·lectiu de Crítics ha obtenido 88,59 puntos, de los cuales 42,75 corresponden a criterios "que dependen de un juicio de valor" —es decir, el primer apartado— y los otros 45,84 a aquellos "evaluables mediante cifras o porcentajes" —la propuesta económica.

Por su parte, Rambla de l'Art-Cambrils AIE ha obtenido una suma de 90,75 puntos. De estos, 39,75 hacen referencia al aspecto subjetivo y los otros 51 (es decir, la puntuación máxima) al apartado económico. Por lo tanto, la evaluación final del concurso da como ganadora a la empresa tarraconense por una diferencia de solo 2,16 puntos.

Adjudicar la gestión

La Mesa de Contratación del concurso del Truffaut la preside la jefa del servicio de Contratación y Compras del consistorio (que actúa como presidenta). Forman parte de ella el secretario, la interventora y el jefe de área de Cultura —estos, como vocales— y una técnica de Contratación y Compras, que actúa como secretaria.

En su acta, la mesa acuerda proponer que se adjudique el contrato del Truffaut a Rambla de l'Art-Cambrils AIE "por ser la oferta con mayor puntuación y no encontrarse la misma en baja temeraria". A partir de aquí, recoge también el documento, el expediente se traslada al servicio de Contratación del Ayuntamiento "para proceder a efectuar el requerimiento de documentación previo a la adjudicación", como establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La decisión de la mesa supone un paso más dentro del trámite administrativo para resolver la gestión del Cinema Truffaut de Girona. Desde el pasado 19 de abril, cuando se terminó el actual contrato y había riesgo de que el equipamiento apagara los proyectores y cerrara, el Col·lectiu de Crítics continúa haciéndose cargo de él de manera temporal.