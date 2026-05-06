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Iñaki Godoy, el Luffy de ‘One Piece’, desembarca en la Comic-Con de Málaga

El actor mexicano, protagonista de la adaptación de Netflix, se suma al cartel de la San Diego Comic-Con Málaga 2026

Iñaki Godoy interpreta a Luffy en la adaptación de One Piece para Netflix

Iñaki Godoy interpreta a Luffy en la adaptación de One Piece para Netflix / L. O.

Miguel Ferrary

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La tripulación de los Sombrero de Paja pone rumbo a Málaga. Iñaki Godoy, el actor que da vida a Monkey D. Luffy en la adaptación de ‘One Piece’ de Netflix, será uno de los invitados de la próxima edición de la San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

El intérprete mexicano se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fenómeno global creado por Eiichirō Oda, gracias a su papel como el capitán de los Sombrero de Paja en la serie de acción real de Netflix. Su carisma y energía han conectado tanto con los seguidores históricos del manga y el anime como con las nuevas audiencias que han descubierto el universo de ‘One Piece’ a través de la plataforma.

La presencia de Godoy supone un nuevo golpe de efecto para la Comic-Con de Málaga, que refuerza así su apuesta por grandes nombres de la cultura pop internacional. El actor llega a la ciudad en pleno crecimiento de su carrera, tras participar también en producciones como ‘Los Imperfectos’, ‘¿Quién mató a Sara?’, ‘Los Elegidos’ o ‘Sin miedo a la verdad’.

Con su incorporación, el evento malagueño suma un reclamo de peso para los fans de Netflix, el anime y las grandes franquicias audiovisuales. La gran era pirata también tendrá parada en Málaga.

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Otros invitados a la Comic Con Málaga 2026

Iñaki Godoy se suma a otras personalidades como el actor de El Señor de los Anillos y Los Goonies, Sean Astin; Michael Rooker (’The Walking Dead’, ‘Guardianes de la galaxia’), el dibujante John Romita Jr. (’The Amazing Spider-Man’) o el guionista Kevin Smith (’Clerks’).

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