Guiones originales o dos obras Banksy: las pertenencias de Mathew Perry salen a subasta

Obras de Banksy, guiones originales de ‘Friends’ firmados por los protagonistas o hasta una réplica de la mirilla del apartamento de Monica y Rachel. Estos son algunos de los objetos del actor Mathew Perry saldrán a subasta, cuyos beneficios irán dirigidos a una fundación benéfica en nombre del actor.

La puja se celebrará el día 5 de junio a cargo de Heritage Auctions en colaboración con la Matthew Perry Foundation, entidad sin ánimo de lucro creada en 2023, a raíz de la muerte del actor. La fundación trabaja para eliminar el estigma de la adicción e invierte en programas y colaboraciones para hacer posible las recuperaciones.

"Esta subasta reúne los objetos personales y las pasiones que dieron forma a su vida, ofreciendo a los fans una forma significativa de conectar con su historia. Más importante aún, permite que esa conexión haga un bien real, apoyando a la Matthew Perry Foundation y continuando su misión de ayudar a otros que enfrentan la adicción", afirma Joe Maddalena, Vicepresidente Ejecutivo de Heritage Auctions en el comunicado de la subasta.

La subasta cuenta con objetos de la serie 'Friends', como una colección de 26 guiones o el texto del capítulo piloto firmado por todos los actores. Además, se podrá adquirir el premio Screen Actors Guild Award que ganó el actor en 1995. Pero también se pondrá a disposición de los compradores dos obras de Banksy: 'Girl and Ballon', que se espera que llegue a los 800.000 dólares y 'Nola', con un precio estimado de 40.000 dólares.

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El actor Mathew Perry falleció en 2023, según los forenses, como consecuencia de los efectos agudos de la ketamina. A día de hoy, cinco personas se han declarado culpables por cargos vinculados con la muerte del actor de 'Friends'. Salvador Plasencia y Mark Chavez son los dos médicos que han sido condenados, junto a la "Reina de la Ketamina" Jasveen Sangha, que fue condenada a 15 años de prisión el mes pasado. Por su lado, el asistente del actor, Kenneth Iwamasa, y el amigo de Perry, Erik Fleming, aún esperan sentencia.