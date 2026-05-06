Eduardo Casanova visibiliza que tiene VIH en ‘Sidosa’, un documental reivindicativo producido por Jordi Évole

‘Sidosa’ es la mezcla de no ficción y de ficción con la que el actor y director Eduardo Casanova explica que a los 17 años le fue transmitido el VIH; en la actualidad tiene 35, media vida ocultando que es seropositivo por el que dirán, el estigma social, el sufrimiento de sus familiares y la posible ruptura de alguien a quien amas porque no quiere o puede estar con una persona ‘sidosa’. Durante décadas fue un insulto, un término despectivo: sidoso. Asumir la enfermedad lleva consigo la aceptación del nombre o, como hace siempre la comunidad gay, apropiarse de los insultos recibidos y darles la vuelta con orgullo. De ahí que se llamen maricones, y ahora sidodas, entre ellos.

La película se estrenó el 23 de abril, entre libros y flores, en algunas salas de Barcelona, Madrid y alguna otra localidad. Pocas pero suficientes para el boca a boca. “Esto es una mancha de aceite. ¡Tiembla Torrente!”, dijo un exultante Jordi Evolé, productor y coprotagonista del filme, en la presentación previa a la proyección realizada el martes en un cine de Barcelona. A partir de este domingo, ‘Sidosa’ estará disponible en la plataforma de Atresmedia, aunque no renuncian a que siga en los cines.

Hubo después un coloquio entre los espectadores, Évole y los dos directores de ‘Sidosa’, Lluis Galter y Màrius Sánchez. No pudo asistir Casanova –Évole explicó que, ante su sorpresa, el comediante de ‘Aida’ y director de ‘Pieles’ ha recibido duras críticas de ciertos sectores por hacer visible su situación–, pero si se encontraba en la sala una de las personas que aparece en la película, Lidia, una mujer heterosexual con VIH cuya visibilidad llegó después de otro proceso de dura aceptación consigo misma y de los demás.

'Te llamarán de todo'

En una de las primeras secuencias, Casanova conversa con la doctora que lo ha tratado. Ella respeta que desee decir que tiene el VIH –no el sida, que es la infección avanzada tras contraer el virus, como se recalca en la película–, pero le avisa de que nos hemos quedado en los 80 en cuanto a la percepción social que sigue teniéndose de la enfermedad. Te llamarán de todo, le dice la doctora. Te llamarán drogadicto, a lo que Casanova responde que ojalá se hubiera drogado. ‘Sidosa’ plantea una situación dramática buscando el sentido del humor. Ser trascendente sin aparentarlo. “Era importante que hubiera comedia en el filme, y surgió de manera espontánea”, comentó Évole.

“El proyecto surgió hace tres años”, explicó después en el coloquio. “Leticia Dolera nos puso en contacto. Eduardo no estaba preparado entonces para dar el paso. Los tiempos eran suyos y tomó la decisión de hacerlo la pasada primavera”. La película se rodó durante tres meses, de septiembre a noviembre. Cuando presentaron el proyecto a Atresmedia, “la corporación dio el ok sin saber el nombre de la persona que quería visualizarse”, apuntó Sánchez. “Eduardo podría haber estado toda su vida sin explicarlo. El realmente valiente es él”, añadió.

Hay una parte divertida en el filme. Otra exultante, ligada a la forma de ser y a una cierta exhibición de Casanova, que en este sentido congenia con Évole, presente en escenas decisivas. Otra muy didáctica. Solo el 11% de las personas que tienen VIH son visibles, pero es que hay cerca de un 17% que nunca se lo ha explicado a nadie. Casanova confiesa que el sentimiento de culpa por hacer sufrir a los demás te hace olvidar tu propio sufrimiento.

La nueva extraña pareja

El actor y director ha podido tratarse correctamente y lleva una vida ‘normal’. Un espectador comentó que también sería interesante hacer una película sobre gente que no ha podido tratarse bien, y una espectadora habló de un posible filme sobre gente heterosexual que tiene el VIH. El tema de la familia es importante. “Una de las líneas rojas que nos puso Eduardo fue que a la familia no quería ni tocarla”, explicó Galter. “Gracias a Jordi, que le propuso en una escena llamar por teléfono a su madre, conseguimos ese momento con una carga emocional muy fuerte”.

Con Casanova grabaron 15 días escalonados. “No teníamos un tiempo infinito para hacer la película. Seleccionamos con él qué situaciones le eran más fáciles para hacer durante este viaje”, añadió Galter. Évole comentó que “iba a muchas grabaciones sin saber que pasaría. Màrius y Lluís me daban pocas indicaciones al comenzar. Creo que así hemos conseguido una gran espontaneidad”. El creador de ‘Lo de Évole’ y ‘Salvados’, antiguo ‘follonero’ en los programas de Andreu Buenafuente, se define a él y Casanova como la nueva extraña pareja.

Según Galter, “Eduardo manifiesta en sus películas (‘Pieles’, ‘La piedad’, la miniserie ‘Silencio’) la necesidad de explicar que tenía VIH, pero lo hace de forma indescifrable”. ‘Sidosa’ contiene un filme dentro del filme, el corto realizado expresamente por Casanova con el título de ‘La peste rosa’.