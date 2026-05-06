El DocsBarcelona 2026 invita a vivir la emoción de "las historias humanas que hay detrás de los grandes titulares"

Tres mujeres chinas llenan los vacíos de sus vidas con amantes de IA. Más de 80 periodistas de la web de noticias más importante de Hungría dimiten en bloque hartos de las injerencias políticas. Un fotógrafo francés se enfrenta, cámara en mano, al avance de una ceguera progresiva e inexorable. Unos hermanos islandeses se retiran a vivir junto a un glaciar y dedican el resto de sus vidas a observarlo y cuidarlo. Una poeta ugandesa combate, con audaces actos de resistencia, la feroz dictadura totalitaria que gobierna el país… Son algunas de las historias que explican las películas que integran la sección oficial a concurso de la 29ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona (más conocido como DocsBarcelona), que abre sus puertas este jueves 7 de mayo con la proyección de 'A fox under a pink moon', de Mehrdad Oskouei, un filme que relata los intentos que la joven artista visual afgana Soraya Akhlaghi hizo durante cinco años por escapar de Irán y de un marido abusador para reunirse con su madre en Austria.

"Hay dos grandes ejes en la programación de este año -señala Maria Colomer, codirectora artística del festival-. Uno consiste en buscar las historias humanas que se esconden detrás de los titulares sobre los grandes conflictos geopolíticos que vemos a diario y explicarlas desde la empatía". Ese es el caso de 'A fox under a pink moon'. "Hoy escuchamos y leemos muchas cosas sobre Irán, pero la mayoría tienen que ver con el precio del petróleo o lo que ha dicho Donald Trump, y esta historia se centra en el día a día de la gente que vive en el país". Junto a esa colección de películas que ponen el foco en la emoción, continúa Colomer, el segundo eje apuesta por "historias más analíticas que utilizan la ciencia y la tecnología para cuestionar hechos oficiales". Y pone como ejemplo 'Atlas de la desaparición', de Manuel Correa, que se sirve de nuevas tecnologías forenses para rastrear a los desaparecidos cuyos restos fueron sepultados en el Valle de los Caídos.

Son solo dos títulos de una programación internacional que crece hasta las 57 películas (nueve más que el año pasado), de las que 19 son de producción catalana. Las sesiones se reparten esta vez entre ocho espacios; el CCCB y los cines Renoir Floridablanca siguen siendo las sedes principales del festival, que tiene proyecciones y actividades programadas también en la Filmoteca, el Phenomena, el Espai Texas, la Casa Montjuïc y, novedad de esta edición, el Zumzeig y los cines Aribau. "Ese año estamos en más salas porque nos interesa descentralizar un poco y llegar a más barrios", apunta Colomer.

John Wilson y el hormigón

La incorporación de los cines Aribau es especialmente destacable. En la emblemática sala 5, la de mayor aforo de Barcelona, se presentarán la nueva serie producida por Carles Porta, 'Abandonados', y el primer largometraje del documentalista estadounidense John Wilson, creador de la serie de HBO 'How to with John Wilson'. Su título es 'The history of concrete' y tiene como hilo conductor la historia del hormigón que se emplea en la construcción en Nueva York. "Como en anteriores trabajos de Wilson, todo empieza con una pregunta que lo va llevando a muchos otros lugares y a conocer a diferentes personajes, cada uno con su historia. Y todo jugando con el absurdo y el humor. En ese sentido, es como un capítulo largo de la serie 'How to…'", comenta la directora artística de la muestra. John Wilson acudirá a Barcelona y participará en un coloquio después de la proyección. "Será uno de los platos fuertes de este año y las entradas han volado".

John Wilson, en una imagen de 'The history of concrete' / DocsBarcelona

El otro gran protagonista del festival será el norirlandés Mark Cousins, autor de la celebrada serie 'La historia del cine: Una odisea', a quien el DocsBarcelona rendirá homenaje con la entrega del premio Docs de Honor y la proyección de algunas de sus obras, incluido el primer capítulo de su nueva serie, 'The story of documentary film', que condensa en 16 horas la historia del cine documental y ofrece una nueva perspectiva sobre el género. "Queremos homenajear a Cousins porque nos gusta mucho su trabajo y porque la labor que hace de pensar el mundo contemporáneo a través del cine encaja a la perfección con la filosofía del festival", afirma Colomer.

El año pasado, el DocsBarcelona programó la película de David Borenstein y Pavel Talankin 'Mr. Nobody against Putin' muchos meses antes de que la Academia de Hollywood le diera el Oscar al mejor largometraje documental (algo parecido ocurrió en 2022 con 'Navalny', que inauguró el festival). ¿Hay algún título en la programación de este año que apunte a la estatuilla? "Diría que 'A fox under a pink moon' tiene bastantes números -responde la responsable de la selección-. Habla de un tema de actualidad con una mirada humana y con un lenguaje cinematográfico innovador, divertido y fresco. Y también destacaría 'Amazomania', una película que recupera la expedición que en 1996 hicieron un oficial brasileño y un periodista sueco en busca de una tribu amazónica nunca contactada y 30 años después reexamina aquellos hechos y desvela las repercusiones que tuvo el encuentro para la tribu. Es una película que ganó el premio de la crítica en el CPH:DOX de Copenhague, se ha vendido muy bien y creo que estará muy presente en la temporada de premios".