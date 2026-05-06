Los antiguos cines Albèniz Plaça de Girona, valorados en 4 millones de euros, salen a subasta

Los antiguos cines Albèniz Plaça, situados en la céntrica plaza Jordi de Sant Jordi de Girona, han salido a subasta. Cerradas desde el 17 de septiembre de 2021, las tres salas del complejo han ido acumulando polvo y grafitis desde entonces. Según un anuncio publicado recientemente en el portal Idealista, la subasta la promueve International Auction Group (IAG), una entidad especializada y líder "en subastas industriales, liquidación de activos de todo tipo, inmuebles y stock".

Las ofertas se pueden presentar a partir de este viernes y hasta el próximo 8 de junio. Según consta en la publicación, se pide un depósito de 5.000 euros y no hay ningún mínimo para ofertar. El precio de tasación del local es de 4.096.544 euros. Los cines eran propiedad del abogado Juli Prat, que también gestionaba los Albèniz Centre, cerrados unos meses más tarde, en junio de 2022, y que también continúan acumulando polvo y telarañas desde entonces.

Las salas, en estado de abandono, esta mañana. / ANIOL RECLOSA

El edificio de los Albèniz Plaça es propiedad de la empresa Ingenios Catalanocubanos, también gestionada por Prat, y entró en concurso de acreedores. Al no encontrar salida, se designó como administrador concursal al despacho barcelonés Think it legal, que derivó la subasta a través de IAG. Durante un mes, los posibles interesados podrán presentar sus ofertas y, seguidamente, se tendrá que determinar si son suficientes para adjudicarlo.

No se pueden hacer viviendas

El local está en unos terrenos destinados a equipamientos comerciales, lúdicos o culturales, por lo cual, aunque el edificio se podría derribar y construir de nuevo, no podría ser para viviendas. Desde que los cines cerraron, ha habido diversas empresas interesadas y, por ejemplo, se estuvo a punto de vender para hacer una residencia de estudiantes. También grupos de exhibición cinematográfica se habían planteado reabrirlo manteniendo esta actividad, pero siempre habían acabado topando con la negativa de la propiedad a deshacerse de él. Otros empresarios que se habían interesado eran del sector del ocio, incluso planteándose hacer una sala de conciertos. Tampoco prosperó.

Público en los cines Plaça durante los años ochenta. / AJUNTAMENT DE GIRONA/CRDI

Los Albèniz Plaça tomaron el relevo a los antiguos ABC Plaça, inaugurados el 30 de diciembre de 1982 con 'La Pantera Rosa', de Blake Edwards, y 'Lola', de Fassbinder. Acabaron cerrando en 1999 fruto de la reestructuración del panorama de exhibición en la ciudad con la llegada de las multisalas (Lauren, Ocine, Albèniz y Salt). En el año 2000 reabrieron, reformados, como Albèniz Plaça. Las salas vivieron diferentes etapas de más o menos fortuna, con cierres y reaperturas, algunos provocados por el covid.

Después de acomodar el festival D’Primavera, impulsado por el promotor cultural Joan Planas, y la estancia del Truffaut durante las obras de remodelación del Modern, los cines Albèniz Plaça acabaron cerrando de manera definitiva el 17 de septiembre de 2021. Unos meses más tarde también lo acabarían haciendo los cines Albèniz Centre.