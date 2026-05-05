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'Voluntàriament directes'

Perifèria Cultural programará más de 100 espectáculos en 35 municipios con la memoria como eje

Presentación del ciclo Perifèria Cultural, este 5 de mayo.

Presentación del ciclo Perifèria Cultural, este 5 de mayo. / Europa Press

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Perifèria Cultural programará más de 100 espectáculos entre el 23 de y el 15 de noviembre en 35 municipios con la memoria como eje, según ha informado en un comunicado. El ciclo, presentado este martes en la Associació Cultural Els Lluïsos de Gràcia, se desarrollará en 45 jornadas y mantendrá su apuesta por combinar cultura, territorio y gastronomía bajo el lema 'Voluntàriament directes', con una programación que busca situar en el centro la cultura de raíz, la lengua y la memoria compartida.

El director artístico, Francesc Ribera 'Titot', ha enmarcado esta edición en una voluntad de posicionamiento cultural: "La cultura está viva en la medida en que es conflictiva", ha señalado. Entre las principales propuestas destaca la producción propia 'Guerra, exili, revenja', un espectáculo con Joan Lluís Bozzo y Annabel Villalonga que recorrerá espacios como Corbera d'Ebre, Argelers y Porreres para abordar la memoria histórica vinculada a la guerra, el exilio y la represión franquista.

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La edición incorpora Mallorca como nueva sede y amplía su alcance a territorios como la Terra Alta (Tarragona) o la Catalunya Nord, a la vez que refuerza la dimensión gastronómica del proyecto, con propuestas ligadas al producto local y la participación de cocineros como Sergi de Meià.

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