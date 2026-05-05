Olivia Rodrigo suma un tercer concierto en el Palau Sant Jordi ante "la altísima demanda"

Olivia Rodrigo hará un tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante "la altísima demanda", según ha informado la promotora Live Nation. La ganadora de tres premios Grammy suma así una tercera fecha en la capital catalana, el 5 de mayo de 2027. Antes, actuará el 1 y 2 de mayo en el recinto de Montjuïc en el marco de la gira 'The unraveled tour'. La preventa de la nueva fecha está disponible a través de la web de la artista, que este domingo será protagonista en el Barça-Madrid que puede sentenciar LaLiga ya que su logo lucirá en la camiseta azulgrana.

Olivia Rodrigo, con su camiseta del Barça. / FCB

Barcelona será la única parada en España de una gira que viajará por Estados Unidos, Europa y Reino Unido. El 'tour' empezará el 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, en el PeoplesBank Arena, e incluirá noches en ciudades de todo el mundo como Washington, Chicago, Atlanta, Oakland, Las Vegas, Estocolmo, París o Milán. Olivia Rodrigo publicará su nuevo álbum, 'You seem pretty sad for girl so in love', el próximo 12 de junio, un trabajo que incluirá temas que se han hecho muy populares como 'Drop dead'.

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La cantante estadounidense, de 23 años, presentó en 2024 en el escenario del Palau Sant Jordi su segundo trabajo, 'Guts', ante más de 18.000 personas.