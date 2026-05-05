Música experimental en Gràcia: el LEM arranca con un homenaje a Macromassa y 11 conciertos más

La 31.ª edición del Encuentro Internacional de Música Experimental de Gràcia-Barcelona, conocido como Dispositiu LEM, abrirá el próximo 9 de mayo con el concierto de celebración de los 50 años de Macromassa, al que se sumaran otras 11 actuaciones a lo largo del mes de mayo.

El director del LEM, Aleix Salvans, ha explicado en rueda de prensa que este encuentro es ya "una cita establecida en la agenda de la ciudad" que pretende "acercar a la gente a músicas que son difíciles de escuchar si no las buscas a propósito".

Así, el concierto de Macromassa, proyecto creado en 1976 por Juan Crek y el fallecido Víctor Nubla, homenajeará a un grupo que está en la raíz de la música experimental en Barcelona.

"Ya no hablamos solo de su importante papel en lo musical, sino también a nivel de organización o de autoedición de discos, ya que Macromassa y el Laboratorio de Música Desconocida son el embrión de Gràcia Territori Sonor, asociación que organiza el LEM", ha agregado Salvans.

Juan Crek, presente en el encuentro, ha detallado que el concierto del 9 de mayo en el Centre Artesà Tradicionàrius contará con la presencia de Sergio Oca, Eduard Altaba, Pepino Pascual, Pablo Volt 'Pope' o Carles Esteban, "músicos que no han tocado antes en la banda, pero que llevan muchos años en la escena barcelonesa".

Ya dentro del cartel del LEM de mayo, la primera cita llegará el día 21 con la presentación del libro de Mauri Ibáñez 'Los inicios de la música electrónica en Barcelona', en una velada en el Museu de la Música en la que Haize Lizarazu mostrará cómo sonaba uno de los instrumentos electrónicos que usaban esos pioneros.

Ese mismo día, también en el Museu de la Música de Barcelona, Alfredo Costa Monteiro enseñará su nuevo trabajo 'Alè d'Oblit', la tercera parte de su 'Trilogia del Museu', una obra que parte de grabaciones de cuatro órganos de tubo de los siglos XVI y XVIII y de un armonio del siglo XX expuestos en la institución.

El 22 de mayo en el Centre Cívic La Sedeta llegará el turno de Ranges Collective, una agrupación de mujeres de distintos lugares del mundo que se dedican a la libre improvisación; mientras que al día siguiente se podrá ver en LaKontra de Gràcia a la Compañía Minimíssima con el espectáculo 'Des de la naia' y a Cèrber, el proyecto formado por la poeta Raquel Santanera y el dúo de ambient experimental Espectre.

Por su parte, la iglesia de Sant Joan Baptista de Gràcia acogerá el 27 de mayo a Veus Lliures, el primer colectivo de improvisación vocal íntegramente femenino del país; y el 28 de mayo se dará de nuevo la colaboración entre Gràcia Territori Sonor y Noctura Discordia en el bar Soda Acústic.

El 29 de mayo habrá una doble cita en LaKontra: actuará el trío de música onírica Hulk y el trío de improvisación jazz Cunningham / Volt / Serra.

El LEM no es tan solo música en directo, ya que el 30 de mayo la artista multimedia y compositora Merche Blasco ofrecerá en el Museu de la Música de Barcelona el taller 'Construyendo un sintetizador fotocinético'.

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Para cerrar el ciclo, La Sedeta contará el 30 de mayo con las actuaciones de Trinity, el trío formado por Luis Erades, Pablo Rega y Fernando Lamas; y Óscar Abril Ascaso + Sedcontra, replicando el concierto que hicieron en el Communiqué en marzo de 1994.