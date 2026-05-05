El MNAC adjudica el traslado de las pinturas profanas de Sijena

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha oficializado la adjudicación del traslado de las pinturas profanas de Sijena a SIT Proyectos, Diseño y Conservación. Como ya avanzó EL PERIÓDICO, la empresa madrileña era la única que se había presentado al concurso convocado por el museo catalán para asumir los trabajos de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las obras.

El conjunto, menos frágil que el de la sala capitular, decoraba la parte superior de una sala situada entre la iglesia y el claustro y fue arrancado de las paredes del cenobio oscense en 1960.

En el anuncio de la licitación, el MNAC contemplaba un presupuesto base de 67.377,80 euros y una duración estimada de 12 meses para el desmontaje y traslado de los ocho plafones a Aragón. Finalmente, la empresa adjudicataria, especializada en el transporte de obras de arte y colaboradora habitual de museos barceloneses, asumirá el trabajo por 51.659,74 euros. Está previsto que todo el proceso finalice antes del 30 de noviembre.

Las pinturas profanas, expuestas en el MNAC en la sala 17, reproducen escenas cortesanas y de batallas y, según los expertos, son especialmente valiosas por lo insólito de su contenido, con fragmentos dedicados al asalto de San Juan de Acre, combates navales entre una galera cristiana y una sarracena y caballeros arrodillados ante damas entronizadas.

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Con este paso, se desencalla uno de los frentes abiertos, pero se mantiene el principal: el del retorno de las pinturas murales de la sala capitular, obra de fragilidad extrema que, según la justicia, el MNAC debe restituir en menos de un año. En su último escrito a la magistrada que instruye el caso, el museo barcelonés insiste en su incapacidad técnica para llevar a cabo la operación sin dañar las pinturas y abre la puerta a que sea Aragón quien se encargue de "los trabajos materiales", siempre a costa de la parte catalana.