Mariana Enriquez en la Costa Brava, viaje forense a Cuelgamuros y la mejor amiga de Bob Marley: 10 historias del DocsBarcelona

La edición número 29 del festival DocsBarcelona se celebra del 7 al 17 de mayo. Las películas, celebración del actual estado del cine documental, podrán verse en diversas salas barcelonesas: Texas, Zumzeig, Renoir, Aribau, Phenomena, Filmoteca de Catalunya, Casa Montjuïc y CCCB, con un mercado profesional (DocsBarcelona Pro) que tendrá su sede en el CCCB entre los días 9 y 14. El Docs d’Honor recae este año en Mark Cousins, historiador y director que renovó la mirada documental sobre el propio cine con su monumental serie de 2011 ‘La historia del cine: Una odisea’. Destacamos a continuación 10 títulos que recogen diversas miradas y tendencias del género.

‘The story of documentary film’, de Mark Cousins

Dentro de la retrospectiva dedicada a Cousins señalemos la presentación del primer capítulo de su nueva serie, en la que analiza el cine documental a partir de títulos como ‘Stop making sense’, ‘Harlan County USA’ o ‘Shoa’, así como otros filmes menos conocidos. La proyección estará acompañada de una clase magistral del autor. Viernes 8, 18.00, Filmoteca.

‘Cobijo’, de Adrián Silvestre

El director de ‘Sedimentos’ y ‘Mi vacío y yo’ prosigue con su lectura de temáticas LGBTQ+ con esta película en torno a cuatro personas queer que han hallado refugio en un albergue de Guatemala tras vivir frustradas experiencias migratorias en Estados Unidos. Un cobijo para personas vulnerables y excluidas por su identidad. Viernes 8, 18.30, Renoir 6; jueves 14, 20.30 Texas 1.

‘Afterlives’, de Kevin B. Lee

El autor es profesor en la universidad de Lugano, colabora con el festival de Locarno y publicaciones como ‘The New York Times’, ha producido multitud de ensayos videográficos y es pionero del ‘desktop cinema’ (filmes donde la acción transcurre en la pantalla del ordenador o el móvil). En este último trabajo analiza la violencia extremista en los vídeos de Estado Islámico y cómo pueden reescribirse estas imágenes como herramientas de resistencia. Sábado 9, 19.00, Zumzeig; sábado 16, 20.00, Casa Montjuïc.

‘Guía paranormal de la Costa Brava’, de Ferran Romeu

Las historias de fantasmas y las supersticiones arraigadas al paisaje calmo y agreste a la par de la Costa Brava catalana son mostradas a partir del viaje que emprende la escritora argentina Mariana Enriquez, una de las maestras del género en la actualidad. Los mitos ancestrales mezclados con los propios miedos de la autora de ‘Nuestra parte de noche’. Sábado 9, 21.15, Auditori CCCB.

‘Barbara forever’, de Brydie O’Connor

Este documental sobre la cineasta y artista visual Barbara Hamer se proyecta coincidiendo con la retrospectiva que este y el próximo mes le dedican Filmoteca de Catalunya y la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. La experiencia lesbiana y feminista de la autora aplicada al reconocimiento del cuerpo como acción política. Coloquio con la directora del filme en el primer pase. Domingo 10, 17.45, Renoir 5; lunes 11, 18.30, Renoir 6.

‘Herencia’, de Ricardo Íscar

Otra vuelta de tuerca a la memoria histórica a partir de la experiencia real del director. El filme nace cuando aparecen cuatro cuerpos enterrados en la finca familiar de Íscar en Salamanca, y el director de documentales como ‘Tierra negra’ y ‘El foso’ emprende un viaje por su propia memoria y la silenciada desde los tiempos de la guerra civil española. Domingo 10, 20.00, Renoir 6; miércoles 13, 20.30, Texas 2.

‘Aidez l’Espagne’, de Pere Portabella

Corto de cinco minutos que combina imágenes de archivo de la guerra civil española y grabados de Joan Miró. Fue concebido para la exposición antológica de Miró realizada en 1969 en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y suscitó una gran polémica en esta entidad, que no tenía claro la inclusión de un artefacto tan político. Portabella se salió con la suya y fue proyectado. Domingo 10, 18.30, Casa Montjuïc.

‘Atlas de la desaparición’, de Manuel Correa

Entre la frialdad forense y la emoción ante los hechos se mueve este documental realizado por el colombiano Manuel Correa. Tres personas buscan los restos de sus familiares desaparecidos durante la dictadura franquista. El rastro les lleva hasta el Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos. Un filme sobre el olvido y la recuperación realizado a partir de las nuevas tecnologías forenses. Lunes 11, 20.45, Renoir 5; martes 12, 18.45, Renoir 5.

‘Miss Jobson’, de Amanda Sans Pantling

Retrato de Diane Jobson, amiga y abogada de Bob Marley –se dice que era su mano derecha–, y que a sus más de 80 años continúa siendo un icono de la cultura rastafari de Jamaica. El filme está planteado como el testamento vital, lúcido e irónico de una persona identificada con el país, con sus ritos y la defensa de los más desprotegidos. Jueves 14, 18.30, Renoir 5; viernes 15, 18.45, Texas 1.

‘Trillion’, de Viktor Kossakovsky

Nacido en San Petersburgo en 1961, Kossakovsky es una de las figuras emblemáticas del cine documental de las últimas décadas. En ‘Gunda’ (2020) inició la denominada trilogía de la empatía, de la que ‘Trillion’ es su segunda entrega: una especie de viaje-ensayo sobre la capacidad de amar inspirada en el mito de Sísifo establecido por Albert Camus. Viernes 15, 19.30, Phenomena.