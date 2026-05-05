Lola Young explica su experiencia con un 'perla' en el 'Lux Tour' de Rosalía en Londres: "Mi confesión es que no voy a volver a verlo"

Rosalía ha aterrizado este martes en Londres para seguir su gira de conciertos 'Lux Tour'. Una vez más, tras la viral aparición sobre el escenario de la actriz Najwa Nimri en Berlín, el momento más esperado y comentado de la noche ha sido el confesionario. El instante previo a la interpretación de 'La perla', que normalmente cuenta con el encuentro entre la artista y un personaje famoso, que explica algún desencanto amoroso, genera gran expectación en cada fecha de la gira.

En esta ocasión, la cantante británica Lola Young, conocida por su tema viral 'Messy', ha aparecido en el estadio London The O2. Para empezar, Rosalía ha compartido con la audiencia de Londres que Lola Young lleva el mismo nombre que Lola Flores, "una artista extraordinaria, la más grande, creo que te encantaría", ha expresado.

La británica ha explicado que llevaba conociendo a alguien cuatro meses, cuando se estaba poniendo la cosa seria, y ella sintió que se estaba "enamorando". La joven ha explicado que se trataba de un hombre mayor, del que esperaba cierta madurez. Sin embargo, un día, mientras estaba manteniendo relaciones sexuales con él, el 'perla' recibió una llamada.

"Su teléfono empezó a sonar y él se levantó rápidamente para responder. Mientras teníamos relaciones, su bluetooth estaba conectado con música al manos libres", ha relatado, por lo que, aunque el chico se alejó, pudo escuchar la conversación. "¿Escuchaste con quién hablaba?", ha preguntado Rosalía. "Era su esposa, que le pedía que trajera leche para sus hijos", ha desvelado para la sorpresa de todo el público.

Noticias relacionadas

"Lo escuché todo por el altavoz, ¿te lo puedes creer?", ha añadido. Para acabar, la artista británica ha querido dejar clara su postura: "Mi confesión es que no voy a volver a verlo".