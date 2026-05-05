La 15ª edición del Handmade Festival certifica el auge del ‘hecho a mano’ como contrapunto a la era digital

La vida se desarrolla cada vez más frente a una pantalla, tanto en el ámbito laboral como personal. Y a pesar de que podría parecer que esta marea arrasaría con todo aquello que no pudiera ser digitalizado, lo cierto es que algunos casos se está produciendo un efecto contrario: crece el gusto por lo analógico, por lo artesano, por el ‘hazlo tu mismo’. La mejor prueba es que el Handmade Festival Barcelona –feria dedicada a todas aquellas especialidades hechas a mano, desde la costura a la joyería, pasando por la cerámica o el ‘lettering – alcanza del 14 al 17 de mayo en Fira de Barcelona su 15ª edición. Y lo hace por todo lo alto: con entrada gratuita y una jornada más de lo habitual.

“Queremos que sea una gran celebración abierta a todo el mundo. Es un esfuerzo importante, pero nos hacía ilusión compartir este aniversario con el público que siempre nos ha apoyado y también que más gente pudiera descubrirnos”, explica Anna Ventura, directora del salón. Los visitantes tendrán a su disposición unos 120 expositores y más de 300 talleres y experiencias creativas pensadas para todos los públicos, tanto debutantes como expertos, además de conciertos, exposiciones, actividades y gastronomía. “Nos alejamos del formato de feria tradicional para favorecer que la gente pueda venir a pasar todo un día lleno de creatividad e inspiración”, añade.

El ‘handmade’ ejerce de contrapunto al mundo digital, es una forma de desconectar de él, de conocer a otras personas y dedicarse tiempo a uno mismo. Anna Ventura — Directora del Handmade Festival Barcelona

Participación en los talleres

Más allá de la entrada gratuita (que mejor reservar a través de su página web), el festival ofrece packs VIP para quienes quieran asegurarse una experiencia completa con acceso prioritario, participación en un taller y regalo de bienvenida. Aparte, los visitantes pueden inscribirse a los diferentes talleres que se organizan a lo largo de las cuatro jornadas del Handmade Festival. Las opciones son infinitas, ya que tanto se puede experimentar con todas las modalidades de hilo (costura, crochet, bordado, macramé, ‘punch needle’…) a adentrarse en el mundo de la decoración DIY, el ‘scrapbooking’, la restauración de muebles, la pintura china, el fieltro, la ilustración y, por supuesto, la cerámica.

Taller de cerámica en el Handmade Festival. / HFB

Esta última expresión artística es una de las que más ha crecido en los últimos años y, por eso, el festival ha creado el Ceramic Lab, una feria paralela con entidad propia dedicada en exclusiva a este ámbito, y cuya entrada da acceso también al Museo del Càntir de Argentona. “Sea cual sea la especialidad preferida, lo que hemos visto en estos 15 años es que el ‘handmade’ ejerce de contrapunto al mundo digital, es una forma de desconectar de él, de socializar y dedicarse tiempo. De hecho, si al principio la mayoría de nuestros público eran mujeres, ahora cada vez hay más hombres que buscan esa desconexión”, señala Ventura.

Cosmética artesanal

Esta doble vinculación con la comunidad y el autocuidado también queda muy reflejado en otra especialidad en auge, que en esta edición del Handmade Festival gana protagonismo: la cosmética natural, especialmente, los tratamientos de cuidados de la piel o ‘skincare’. “Hemos creado un espacio específico de exposición donde también se llevaran a cabo talleres para aprender a hacer productos como cremas, aceites, perfumes o champús de forma artesanal. Es una manera de cuidarse de forma más natural y consciente”, detalla la directora del salón.

La cosmética natural gana protagonismo en el festival. / HFB

De esta forma, aquella feria de calle dedicada las manualidades que nació bajo el nombre de ‘Fil, paper i sucre’ se ha consolidado como la gran referencia de ‘hecho a mano’ en Catalunya, ocupando dos pabellones del recinto ferial de Montjuïc. Una cita para apasionados de la creatividad hecha a mano y una ventana abierta para todos aquellos que quieran encontrar una afición que les permita dejar de lado, aunque solo sea durante un rato, las pantallas y los bits. En el Handmade Festival encontrarán todo lo que necesitan.