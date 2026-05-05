Pere Gimferrer, retrato doméstico de un gigante de las letras con milanesa de fondo

"¿Cómo lo hacemos? ¿Se supone que respondo o se supone que monologo? ¿La gente a quién verá?", pregunta a toda velocidad Pere Gimferrer (Barcelona, 1954) en los primeros compases del documental con el que la periodista Lídia Penelo y el cineasta Poldo Pomés han querido ahondar en la cara más personal, también en la más desconocida, del totémico poeta y editor catalán.

Segundos antes, con el metraje aún desperezándose, el autor de 'Fortuny' aparece zampándose una milanesa en el desaparecido Tramonti —"en el guion ponía que tenía que ser un plato de espagueti boloñesa, pero no quiso; dijo que en esta época no tocaba", matiza Pomés— y en pocos minutos lucirá birrete y galones de superestrella literaria durante su investidura como doctor 'honoris causa' por la UB, y entre esos dos extremos se mueve una cinta que busca bajar a la tierra, o por lo menos acercar un poco, a un gigante de las letras que, en palabras de su amigo Fèlix de Azúa, "vendría a ser como un inmenso buda de los valles".

También, todo llegará, un cómico de primera y un entusiasta e infatigable cotilla. "Lo hace con los amigos pero también con la literatura: quiere saber todo, de dónde viene y adónde va", desliza mirando a cámara Carme Riera, una de las muchas voces que ayuda a reconstruir al gigante de las letras, académico de la RAE y cazatalentos 'premium' de Seix Barral, desde una óptica íntima y personal. "A mí no me ha ayudado, a mí me ha hecho Pere", resume Eduardo Mendoza.

Poldo Pomés y Lídia Peleo, autores del documental 'Pere Gimferrer. Retrato de un artista adolescente', fotografiados en en Caixaforum antes de la entrevista / Jordi Otix

"Una de las obsesiones era acercarnos y presentarlo desde un ámbito doméstico: saber qué le mueve, de dónde parte su proceso creativo, cuáles son sus referentes, cómo se relaciona con sus amistades. Por eso, desde el primer guion, tuve claro que tenía que salir comiendo en uno de sus restaurantes de cabecera", explica Penelo, hoy sobrina política de Gimferrer pero un día estudiante de filología fascinada por aquel sabio que reivindicó antes que nadie a Joan Brossa y Maria-Mercè Marçal; tradujo por primera vez al castellano 'Mirall trencat', de Mercè Rodoreda; y conectó como casi nadie con Tàpies, Miró y J.V. Foix. "Sus poemarios en catalán de los años 70 son más que maravillosos. Hizo un gran trabajo para conectarnos con las vanguardias", destaca.

Pasión cinematográfica

El documental, que llega este miércoles a la plataforma Caixaforum+, no busca rigurosidad biográfica ni minucioso compendio de habilidades intelectuales, sino que deja que sean sus propias palabras y las de Vicenç Altaió, Miquel Barceló, Cuca de Cominges, Carlos Martorell, Antonio Muñoz Molina, Albert Serra y Nathan West, entre otros, las que guíen al espectador por ese universo hecho de pasiones cinematográficas, flechazos librescos y poemarios de alto impacto como 'Arde el mar'.

"Lo ha puesto fácil y hemos podido abordar bastantes ámbitos de su vida", celebra Penelo. "Lo que costaba a veces es que un día tú querías hablar de cine y justo ese día él se iba por la tangente y quería hablar de otra cosa", añade Pomés. Los más de ocho años que han tardado en terminar el proyecto dan, sin duda, para unas cuantas excursiones por las ramas y horas de rodaje de tangente en tangente. "Hemos tardado mucho, pero no por él —aclara Pomés—. Nos ha pillado una pandemia, cada uno ha tenido sus proyectos y hemos tenido problemas de financiación. Nos ha costado mucho levantarlo".

Gimferrer, en un momento del documental / EPC

En el inventario final, capítulos dedicados al servicio militar, la relación con su abuelo, la infatigable búsqueda poética o su primera mujer, la pianista Rosa Maria Caminals, fallecida en 2003. "Queríamos sacarlo de la academia y del despacho", defiende Pomés. Tanto lo han conseguido que en 'Pere Gimferrer. Retrato del artista adolescente' hay fiestas de cumpleaños, carreras universitarias inacabadas, insólitos números musicales y sorprendentes corbatas de madera. "Una de las cosas que me ha llamado la atención es su lado bromista. A medida que lo vas conociendo, descubres que tiene un sentido del humor tremendo. Se ríe de sí mismo y te puede gastar una broma cantándote un cuplé", destaca Penelo, para quien la curiosidad expansiva de Gimferrer, ese sano cotilleo que le alaban Mendoza y Muñoz Molina, es diametralmente opuesto al interés que se despierta él mismo. "Dice que todo lo suyo ya está en los libros. Además, no le gusta verse en movimiento", detalla la periodista.

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Quizá por eso, a pocas horas del estreno, Gimferrer aún no ha visto su documental. "Yo lo que he dicho de mí ya lo sé y lo que digan los otros ya me lo encontraré", dijo al terminar el rodaje. "Es lo que decíamos antes: él a sí mismo no se interesa demasiado", zanja Penelo. Eso sí: tiene un DVD preparado para cuando le pique la curiosidad.